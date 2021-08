Gaal: Erfolgreiche Bilanz 1 Jahr Service-Portal für GemeindebewohnerInnen

Mehr als 21.000 Gemeindebau-Haushalte nutzen das zeitsparende und praktische Angebot bereits

Wien (OTS) - Im Juli 2020 startete das neue Service-Portal von Wiener Wohnen mit vielen Vorteilen: online Waschtermine buchen, Überblick über Eingänge und Rückstände im digitalen Mietzinskonto oder die Möglichkeit, rund um die Uhr Anträge einzureichen und Dokumente zu verwalten.

Waschtagbuchung ist am beliebtesten

„Schon im ersten Jahr haben sich rund 21.200 Mieterinnen und Mieter registriert und nutzen die digitalen Angebote, die maßgeschneidert auf ihre Bedürfnisse abgestimmt sind“, freut sich Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal. „Besonders beliebt ist die Waschtagbuchung. In den Gemeindebauten gibt es rund 5.600 Waschküchen, 64 Prozent der registrierten Mieterinnen und Mieter reservieren ihren Waschtag nun schon online“, so Gaal weiter.

Digitales Mietzinskonto gibt raschen Überblick über Zahlungen und Rückstände

Neben der praktischen Möglichkeit, die Waschküche per App zu buchen, bietet das Portal auch Einsicht auf das aktuelle Mietzinskonto.

„Für den Fall, dass Mieterinnen und Mieter finanzielle Schwierigkeiten haben, stehen hilfreiche Informationsunterlagen zum Download zur Verfügung“, erklärt die Wiener Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin. 31 Prozent der registrierten MieterInnen nutzen dieses Service über ihr Smartphone.

3.000 Online-Anträge - davon 40 Prozent für Außenrollläden

Mit wenigen Klicks haben registrierte MieterInnen auch verschiedenste Anträge über das Portal gestellt. Besonders gefragt sind mit mehr als 1.200 Anträgen Sonnenschutzmaßnahmen wie Außenjalousien oder Außenrollläden, die von der Stadt Wien mit bis zu 1.500 Euro gefördert werden können.

Für MieterInnen ist es wichtig, den Bearbeitungsstatus zu kennen. Deshalb ist im Service-Portal alles übersichtlich dargestellt – vom Tag der Antragstellung bis zur Genehmigung und eventuellen Überprüfung bei baulichen Veränderungen.

Das MieterInnenportal ist via App am Smartphone und Tablet, aber auch am PC verfügbar und wird kontinuierlich angepasst und weiterentwickelt.

Weitere Informationen finden Sie unter https://mieterportal.wienerwohnen.at (Schluss)

