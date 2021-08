7 Tipps, um auch im Urlaub fit zu bleiben

Aktivurlaub in den Liburnia Hotels & Villas

Wien/Opatija (OTS) - Wer auch im Urlaub nicht auf seine tägliche Portion Sport verzichten möchte, ist in den Liburnia Hotels & Villas genau richtig. An der kroatischen Riviera Opatija gibt es zahlreiche Möglichkeiten, um sich auch in der wohlverdienten Auszeit so richtig auszupowern.

Liburnia Hotels & Villas hat 7 Tipps für alle, die sich auch gerne im Urlaub fit halten möchten:

Hotel mit Sportangebot buchen

Wenn man im Alltag gerne Sportkurse besucht oder Gruppensport betreibt, ist man in den Liburnia Hotels & Villas genau richtig. So müssen dank der diversen Body Workouts, Nordic Walking Touren, Laufgruppen und Wassergymnastik keine Sportgewohnheiten im Urlaub abgelegt werden.



Ich packe meinen Koffer und nehme mit…

…alles was man für einen Aktivurlaub benötigt! Gute Vorbereitung ist das Um und Auf für einen entspannten Urlaub. Die Sportkleidung und passende Ausrüstung für die geplanten Aktivitäten dürfen bei einem sportlichen Sommerurlaub auf keinen Fall fehlen.



Auf das Timing kommt es an

Sport sollte im Sommer vor allem am Morgen betrieben werden, da es ansonsten zu heiß wird und der Körper zu streiken beginnt. Tagsüber kann man der Hitze in den Fitnessstudios der Liburnia Hotels & Villas und den umliegenden Wäldern gut entgehen.



Rauf auf den Sattel

Lust auf Fahrradfahren am Morgen? Ausgehend von den Küstenorten Opatija, Ičići, Ika, Lovran, Medveja und Mošćenička Draga führen mehrere Radwege zur Spitze des Učka. Dieses Gebirge eignet sich ideal für Mountainbike-Touren und bietet aufgrund seiner isolierten Lage und der Nähe zum Meer großartige Ausblicke.



Rein in die Laufschuhe

Ebenfalls ein absolutes Naturhighlight ist die Region Gorski Kotar. Hier liegt einem ein Nationalpark mit wunderschönen Landschaften zu Füßen, der sich ideal zum Joggen eignet. Dort treffen außergewöhnliche Naturschauspiele auf gut präparierte Wege, die zum Laufen einladen. Drei Mal in der Woche werden auch gemeinsame Jogging-Touren entlang der Küstenstraße Lungomare von den Liburnia Hotels & Villas organisiert.



Ab ins Wasser

Wer sich lieber im Wasser sportlich betätigt, kann sich beim Standup Paddleboarding, Windsurfing, Kayak fahren und Parasailing richtig austoben. Diese beliebten Wassersportarten können direkt an der Riviera von Opatija ausprobiert werden und sorgen für den ultimativen Kick im Urlaub.



Mit gutem Gewissen genießen

Ganz nach dem Motto „So natural, so local, so creative!“ dürfen sich Gäste auf einen rundum gesunden Urlaub in Kroatien freuen. In den Liburnia Hotels & Villas gibt es eine große Auswahl an frisch gepressten Säften und Smoothies, saisonalem Obst sowie Mahlzeiten, die ausschließlich aus regionalen Bio-Lebensmitteln der Saison gekocht werden.

