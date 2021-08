Wegen großen Erfolgs verlängert: „Herrschaftszeiten!" und „Hermann Maier unterwegs in Österreich“

Neu am 24. August: Hermann Maier im Bregenzerwald und Johann-Philipp Spiegelfeld auf Burg Clam

Wien (OTS) - Großer Publikumserfolg für den sommerlichen Dienstagabend von ORF 2! Bis zu mehr als eine halbe Million Zuseherinnen und Zuseher war seit 20. Juli 2021 jeweils beim Dacapo von „Hermann Maier unterwegs in Österreich“ und bei der neuen ORF-Reihe „Herrschaftszeiten! – Johann-Philipps Schlossbesuche“ mit dabei. Und so wird dieses Erfolgsdoppel nun um eine weitere Woche bis 24. August verlängert. Dann erkundet Hermann Maier den Bregenzerwald und Johann-Philipp Spiegelfeld ist zu Gast auf Burg Clam.

ORF-2-Channelmanager Alexander Hofer: „Es freut mich ganz besonders, dass unser dienstägliches Sommerprogramm mit Hermann Maiers Österreich-Streifzügen und Johann-Philipp Spiegelfelds Schlossbesuchen so hervorragend von unserem Publikum angenommen wurde. Mein Dank gilt allen Beteiligten, die es ermöglicht haben, dieses Programm sehr kurzfristig um eine weitere Woche zu verlängern.“

„Herrschaftszeiten! – Johann-Philipps Schlossbesuche“: am 24. August zu Gast auf Burg Clam

Schloss Tratzberg in Tirol, Burg Bernstein im Burgenland und Schloss Kornberg hat Johann Philipp Spiegelfeld bereits besucht – seine nächsten Schlossvisiten führen ihn am Dienstag, dem 10. August, um 21.05 Uhr in ORF 2 auf die Riegersburg im steirischen Vulkanland zu Familie Liechtenstein. Am 17. August folgen Schloss Greillenstein und Schloss Grafenegg in Niederösterreich. Den Abschluss der Reihe bildet nun am 24. August ein Besuch von Burg Clam.

Unterwegs in Österreich: „Universum“ erkundet mit Hermann Maier den Bregenzerwald – am 24. August um 20.15 Uhr in ORF 2

Seit 20. Juli ist Hermann Maier jeweils dienstags um 20.15 Uhr in ORF 2 wieder für „Universum“ unterwegs in Österreich und führt durch heimische Naturparadiese: Dabei macht er spektakuläre Beobachtungen in der Tierwelt und trifft jene Menschen, die sich dem Schutz und der Bewahrung einzigartiger Naturlandschaften verschrieben haben. Am 10. August führt Maiers „Universum“-Reise ins Montafon, am 17. August in die Sonnenberge Niederösterreichs. Der Bregenzerwald in Vorarlberg ist am 24. August Schauplatz für eine Erkundungstour, auf der Maier gemeinsam mit Skisprung-Olympiasieger Toni Innauer, der als „Wälder“ die Region wie kaum ein anderer kennt, eine Wanderung auf die Kanisfluh unternimmt. Die Dokumentation von Andrea Albrecht entstand als Koproduktion von ORF und Interspot Film, mit Unterstützung von Fernsehfonds Austria und dem Land Vorarlberg.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at