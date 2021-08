VP-Sicherheitssprecher Mahrer ad Doskozil: „Linke Willkommenspolitik der SPÖ wirkt wie ein Magnet auf Migranten“

Auf Doskozils Querulantentum folgt nun Doppelmoral – Doskozil sollte sich dafür einsetzen, dass die unverantwortlichen Beschlüsse des SPÖ-Parteitags rückgängig gemacht werden

Wien (OTS/ÖVP-PK) - „Die linke Willkommenspolitik der SPÖ wirkt wie ein Magnet auf Migranten. Umso heuchlerischer sind die jüngsten Auftritte des burgenländischen SPÖ-Landeshauptmanns, Hans Peter Doskozil, der vor einer neuerlichen Flüchtlingswelle warnt. Offenbar kann sich Doskozil nicht mehr an den kürzlich stattgefundenen SPÖ-Parteitag erinnern, in dessen Rahmen nicht nur ein Abschiebestopp nach Afghanistan beschlossen wurde, sondern auch die Forderung nach einem erleichterten Zugang zur österreichischen Staatsbürgerschaft. Anstatt pausenlos nur zu jammern und nichts zu tun, wäre es dringend an der Zeit, dass Doskozil endlich einen Beitrag zu einer konsequenten Migrationspolitik leistet, indem er seine roten Genossinnen und Genossen umstimmt und die verantwortungslosen Beschlüsse des SPÖ-Parteitags rückgängig gemacht werden“, erklärt der Sicherheitssprecher der neuen Volkspartei, Karl Mahrer.

Nicht nur ihr Parteitag habe gezeigt, dass die SPÖ lieber zusätzliche Zuwanderungsanreize schafft, anstatt bestehende abzubauen, so Mahrer: „Da das rote Wien die Mindestsicherungsreform immer noch nicht umgesetzt hat, hat es sich mittlerweile bis ganz Mittelasien herumgesprochen, dass man in Wien die großzügigsten Sozialleistungen bekommt. Dass der burgenländische SPÖ-Landeshauptmann die linken Umtriebe seiner eigenen Partei konsequent leugnet und gleichzeitig nach einer strengeren Migrationspolitik ruft, lässt nur den Schluss zu, dass auf Doskozils Querulantentum nun auch noch Doppelmoral folgt.“

