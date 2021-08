Yildirim: „Kurz soll endlich zu seiner Verantwortung für Ischgl-Chaos stehen“

SPÖ-Justizsprecherin kritisiert gegenseitige Schuldzuweisungen in der ÖVP und fordert rasche Aufklärung durch Justiz

Wien (OTS/SK) - Ein Profil-Artikel macht nun deutlich, dass auch Landeshauptmann Platter den Kanzler als Schuldigen für das Abreisechaos in Ischgl identifiziert. Ebenso wie zuvor die Untersuchungskommission. Für SPÖ-Justizsprecherin Selma Yildirim ein „entlarvendes Verhalten“, wie die ÖVP die Schuld hin und her zu schieben versucht. „Kurz hat mit der äußerst kurzfristigen Ankündigung einer Quarantäne in Ischgl Panikreaktionen hervorgerufen und damit Behörden und Polizei überrumpelt. Dafür muss er die Verantwortung übernehmen“, so Yildirim Mittwoch gegenüber dem Pressedienst der SPÖ. ****

Bei zwei parlamentarischen Anfragen hat Kurz allerdings angegeben, dass er sich trotz seiner Medienauftritte mit Verkündung der Quarantäne als nicht zuständig sieht. Antworten blieb er schuldig. „Sich bei dutzenden Pressekonferenzen als großer Macher zu inszenieren und bei Fehlern dann davonzustehlen und mit dem Finger auf andere zu zeigen, das ist keine seriöse Politik. Seriöse Politik übernimmt Verantwortung, statt für Chaos zu sorgen“, kritisiert Yildirim einmal mehr das Verhalten von Kurz, das auf reiner Effekthascherei basiere.

„Es kann nicht sein, dass sich die hohe Politik an den Beamten abputzt, gegen die nun ermittelt wird. Die Justizministerin ist nun aufgefordert, möglichst rasch für Klarheit zu sorgen. Die Justiz soll die Verantwortung des Bundes in der Angelegenheit prüfen“, so Yildirim abschließend. (Schluss) PP/sc

