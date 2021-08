Zum Auftakt des ORF-Schwerpunkts „60 Jahre Mauerbau“: „Universum History: Der Bau der Berliner Mauer – Countdown 61“

Am 6. August um 22.35 Uhr in ORF 2; außerdem: ORF-Premiere des TV-Films „3 1/2 Stunden“ und zwei ORF-III-„zeit.geschichte“-Abende

Wien (OTS) - Sie war Symbol des Kalten Krieges und stand fast drei Jahrzehnte als markantes Sinnbild der deutsch-deutschen Teilung inmitten der heutigen Hauptstadt Deutschlands: die Berliner Mauer. Sie trennte Familien, zerstörte Leben und sollte für viele Menschen zur tödlichen Grenze werden. Dem Bau der Berliner Mauer ging ein regelrechter Countdown voraus, bei dem sich Ost- und Westmächte zuletzt in einer dramatischen Nervenprobe gegenüberstanden. Schon Millionen Menschen waren aus der DDR in den Westen geflüchtet. Die Vorgeschichte des streng geheimen Mauerbaus ist ein Krimi aus Lügen und gescheiterten diplomatischen Bemühungen.

Zum Auftakt des ORF-Programmschwerpunkts „60 Jahre Mauerbau“ beleuchtet die „Universum History“-Dokumentation „Der Bau der Berliner Mauer – Countdown 61“ von Henrike Sandner am Freitag, dem 6. August 2021, um 22.35 Uhr in ORF 2 das Jahr vor diesem Meilenstein der deutsch-deutschen Geschichte völlig neu – aus dem persönlichen Erlebnis von Zeitzeuginnen und Zeitzeugen. Um 23.20 Uhr zeichnet Sandner in „Universum History: Der Fall der Berliner Mauer – Countdown 89“ die dramatischen Ereignisse des Jahres 1989 anhand persönlicher Schicksale nach.

Am Samstag, dem 7. August, steht um 20.15 Uhr die ORF-Premiere des TV-Films „3 1/2 Stunden“ auf dem Programm von ORF 2: Vor 60 Jahren endete schlagartig die Reisefreiheit innerhalb Deutschlands. Eine Mauer trennte plötzlich Ost- von Westberlin. Packend erzählt Ed Herzogs Film die schicksalsentscheidenden Stunden anhand einer Gruppe von DDR-Bürgerinnen und -Bürgern nach, die mit dem Zug von München nach Ost-Berlin reisen wollen, als sie die Nachricht vom rigiden Grenzregime erreicht.

In ORF III rücken am Samstag, dem 14. und 21. August, zwei „zeit.geschichte“-Abende den mehr als vier Jahrzehnte andauernden, folgenschweren Ost-West-Konflikt, der u. a. zum Bau der Berliner Mauer führte, in den Mittelpunkt.

Universum History: „Der Bau der Berliner Mauer – Countdown 61“

Es ist der 13. August 1961: Ein Sonntag, ganz Berlin genießt das Wochenende. Doch am frühen Morgen beginnen Tausende ostdeutsche Polizisten mit der Abriegelung der sogenannten Sektorengrenze. 155 Kilometer Stacheldraht werden auf Befehl von SED-Chef Walter Ulbricht in der DDR quer durch die Stadt gezogen. Der Bau der Berliner Mauer hat begonnen. Der Westen scheut nach der im Geheimen vorbereiteten Abriegelung der Sektorengrenze zunächst die klare Konfrontation mit DDR und UDSSR, denn: Ein Atomkrieg steht drohend im Raum. „Den hätte man erst riskiert, wenn die alliierten Zufahrtsrechte beschnitten worden wären“, erzählt der Historiker Ilko-Sascha Kowalczuk. Noch gelten diese — trotz Abriegelung — in ganz Berlin. Erst im Oktober 1961 kommt es zur Zuspitzung, als ein hoher US-Diplomat am Checkpoint Charlie gestoppt wird. Am 27. Oktober fahren auf beiden Seiten Panzer auf und die Welt hält den Atem an. Die Krise dauert allerdings nur wenige Stunden, danach gilt die Mauer als akzeptiert. Die deutsche Teilung wird ein ganzes Zeitalter prägen und die Menschen in Ost und West auf getrennte Wege zwingen.

„Universum History“ beleuchtet insbesondere das Jahr vor diesem deutschen Schicksalstag, dem 13. August 1961. Briefe und Tagebucheinträge lassen die emotionalen Brüche der Entwicklung spürbar werden, die Teilung und Mauerbau bei den Menschen auslösen. Die DDR-Schriftstellerin Brigitte Reimann etwa verzeiht ihrem Bruder Ludwig die Flucht in den Westen nicht – und verteidigt den Bau der Berliner Mauer ihm gegenüber voller Überzeugung. Interviews mit Zeitzeugen wie der Schauspielerin Kati Székely und dem Westberliner Kameramann Dieter Hoffmann ergänzen diese Perspektive. Dank der vielen Bild- und Filmdokumente aus der Zeit gelingt es der Dokumentation, die Stimmungen und Ereignisse des Jahres 1961 in einer packenden Zusammenschau wachzurufen. Dabei geben insbesondere die Schilderungen der Zeitzeugen und Zeitzeuginnen einen sehr persönlichen und bewegenden Einblick. Durch den Expertenblick ordnet der Film die dramatischen Geschehnisse aber auch sachlich in ihren politisch-historischen Rahmen ein und spürt auf diese Weise den „Meilensteinen“ des Countdowns zum Mauerbau aus vielfältigen Perspektiven nach.

ORF-III-Schwerpunkt zum 60. Jahrestag des Berliner Mauerbaus

Am Samstag, dem 14. und 21. August, rücken zwei ORF-III-„zeit.geschichte“-Abende den mehr als vier Jahrzehnte andauernden, folgenschweren Ost-West-Konflikt, der u. a. zum Bau der Berliner Mauer führte, in den Mittelpunkt. Zum Auftakt beschreibt die ORF-III-Neuproduktion „Stadt der Spione – Wien im Kalten Krieg“ (14. August, 20.15 Uhr) von Regisseur Wolfgang Winkler das Wien des „dritten Mannes“ – jene Jahre der Besatzungszeit und des Kalten Kriegs, in denen die österreichische Hauptstadt zum Zentrum der Spione aus Ost und West wurde. Weiters steht die sechsteilige „National Geographic“-Produktion „Der Kalte Krieg – Kampf der Welten“ von Daniel Castelle und Isabelle Clarke auf dem Programm, die die Ereignisse des Kalten Krieges nach 1945 aufarbeitet.

Auch das ORF.at-Netzwerk und der ORF TELETEXT erinnern im Rahmen ihrer aktuellen Berichterstattung ausführlich an den Bau der Berliner Mauer. Auf der ORF-TVthek werden die Sendungen des TV-Schwerpunkts, sofern entsprechende Online-Lizenzrechte vorliegen, als Livestream angeboten und nach der TV-Ausstrahlung für sieben Tage on Demand bereitgestellt.

