FP-Krauss fordert Garantieerklärung für offene Schulen

Schüler, Lehrer und Eltern brauchen Planbarkeit – Wien muss bei Luftfilteranlagen Anschaffungsoffensive starten

Wien (OTS) - Anlässlich der heute von ÖVP-Bildungsminister Faßmann präsentierten Pläne für den Schulbeginn verlangt der Bildungssprecher der Wiener FPÖ, Klubobmann Maximilian Krauss, eine „Garantieerklärung für offene Schulen“. Krauss: „Wenn es schon zu Beginn des Schuljahres wieder zu Einschränkungen für Schüler und Lehrer kommt, muss es wenigstens eine Absicherung geben, dass über das ganze Schuljahr ein uneingeschränkter Präsenzunterricht gewährleistet ist. Ein Horror-Schuljahr, wie das vergangene, darf sich niemals mehr wiederholen. Daher braucht es jetzt Planungssicherheit für Schüler, Lehrer und Eltern.“

Der FPÖ-Bildungssprecher sieht beim Einbau von Luftfileranlagen in Schulklassen auch die rot-pinke Wiener Stadtregierung in der Pflicht. „Die vom türkisen Bildungsminister angekündigten Geräte sind in ihrer geringen Anzahl leider ein schlechter Scherz. Daher braucht es eine eigene Wiener Anschaffungsoffensive von Luftfiltergeräten. Diese können nachweislich das Infektionsgeschehen von allen Virusinfektionen massiv reduzieren und müssen in den Wiener Schulen mit Semesterbeginn flächendeckend eingesetzt werden. Ich frage mich, worauf der zuständige Neos-Bildungsstadtrat Wiederkehr noch wartet“, so Krauss.

