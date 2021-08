ORF-Doku zu „40 Jahre Sommergespräche – Gelsen, Glocken und Gedanken“

Am 5. August um 21.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Ehe es am Montag, dem 9. August 2021, um 21.05 Uhr in ORF 2 mit den 40. ORF-„Sommergesprächen“ und Lou Lorenz-Dittlbacher losgeht, blickt eine von Julia Ortner in Zusammenarbeit mit dem Historischen Archiv des ORF gestaltete Dokumentation unter dem Titel „40 Jahre Sommergespräche – Gelsen, Glocken und Gedanken“ auf die Geschichte dieser einzigartigen Interview-Reihe zurück. Wie gut spielte ÖVP-Obmann Alois Mock einst Tischtennis, vor allem während eines Interviews? Was hat FPÖ-Chef Norbert Steger damals mit Interviewer Peter Rabl im Pool eigentlich besprochen? Wie sahen die Gärten und Häuser ehemaliger Parteichefs aus, die in den 1980er Jahren ORF-Journalisten noch zu Interviews in ihrem Privatbereich empfangen haben? Die Doku geht gemeinsam mit ehemaligen „Sommergespräche“-Gastgeberinnen und -Gastgebern sowie Expertinnen und Experten am Donnerstag, dem 5. August, um 21.05 Uhr in ORF 2 auf eine Zeitreise durch 40 Jahre heimisches Politikgeschehen im Hochsommer – natürlich inklusive Stürmen, Gelsen-Attacken oder Kirchenglockengeläute.

Eine Zeit, in der sich auch die Inszenierung und die politische Gesprächskultur im Land grundlegend verändert haben, wie man an den historischen Ausschnitten aus vergangenen Sommergesprächen – von Kreisky über Haider bis Stronach – gut ablesen kann. Die Reihe ist ein Format, in dem sich das Politische und das Menschliche treffen – und sich manchmal Momente ergeben, in denen man die Parteichefinnen und Parteichefs einmal etwas anders erleben kann als im politischen Alltag.

Interessante Details: 2008 und 2013 fielen die „Sommergespräche“ wegen der TV-Duelle vor der Nationalratswahl aus. Als Gastgeber halten Peter Rabl und Johannes Fischer mit jeweils fünf Ausgaben den Moderationsrekord, Rudolf Nagiller hat vier Ausgaben der „Sommergespräche“ moderiert, Ingrid Thurnher drei.

Zu Wort kommen in der Doku mit Ingrid Thurnher, Tobias Pötzelsberger, Armin Wolf, Peter Rabl und Susanne Schnabl ehemalige „Sommergespräche“-Gastgeberinnen und Gastgeber und mit Lou Lorenz-Dittlbacher die aktuelle Gesprächsleiterin. Expertisen steuern weiters Kommunikationswissenschafter Matthias Karmasin, Politologin Kathrin Stainer-Hämmerle und Mediencoach Gerald Groß bei.

