Silvan an Mückstein: „Müssen bei Long Covid Behandlung von der Theorie in die Praxis kommen“

SPÖ begrüßt vorgestellte neue Leitlinien, fordert aber Ausbau von stationären Therapiemöglichkeiten

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Abgeordneter Rudolf Silvan begrüßt die von Gesundheitsminister Mückstein kürzlich vorgestellten neuen Leitlinien für die Differenzialdiagnostik, Behandlung, Vermeidung von Chronifizierung und Nachversorgung von Long Covid Patient*innen. Die derzeitigen Coronazahlen sind zwar nicht überbordend, aber dass uns Corona noch lange begleiten wird, darin sind sich die Experten einig. Silvan fordert den Gesundheitsminister daher auf, rasch den nächsten Schritt zu gehen und basierend auf den neuen Leitlinien in der Praxis bessere stationäre Angebote für Long Covid Behandlungen zu schaffen. ****

Rund zehn Prozent aller Corona-Erkrankten leiden auch Monate nach der Infektion an Langzeitfolgen. Zu diesen Symptomen zählen Erschöpfung, Muskelschwäche, Atemnot, Brustschmerzen, Konzentrationsstörungen, Tinnitus, Schlafstörungen und Depressionen. Besonders betroffenen sind junge Personen und Frauen, die oftmals keine schwerwiegende Infektion durchgemacht haben. Silvan erklärt: „Zwölf Monate nach einem Aufenthalt auf einer Intensivstation sind ein Drittel der Patient*innen wieder vollständig arbeitsfähig, ein Drittel teilweise (dieses Drittel erreicht aber nicht das ursprüngliche Lohn- oder Gehaltsniveau) und ein Drittel ist nach einem Jahr weiterhin dauerhaft arbeitsunfähig.“

Adäquate Therapien sind daher unerlässlich und auch für die Arbeitgeber*innen der betroffenen Personen von immensem Vorteil. Geht es nach dem SPÖ-Abgeordneten müsse man daher vermehrt Möglichkeiten für die Long-Covid-Rehabilitation im stationären Setting andenken, denn so könne vor allem Patient*innen mit schweren Symptomen gezielt geholfen werden. Eines dieser Zentren könnte laut Silvan am Weißen Hof der AUVA in Klosterneuburg geschaffen werden, „dieser ist nicht nur durch die ruhige Lage im Grünen für diese Form der Reha prädestiniert, sondern auch durch sein medizinisch bestens ausgebildetes Personal dafür bereit, individuell zugeschnittene Long Covid Therapiemaßnahmen anzubieten.“ (Schluss) PP/ls

