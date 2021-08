5.400 Arbeitsplätze durch Kapitalstärkungsoffensive des Landes Niederösterreich geschaffen oder gesichert

LR Danninger: Seit Beginn der Pandemie 228 kleine und mittlere Unternehmen unterstützt

St. Pölten (OTS) - Das Land Niederösterreich hat für die niederösterreichischen kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) seit Ausbruch der Pandemie neben dem ersten Maßnahmenpaket im Frühjahr 2020 mit Haftungen, im Herbst 2020 ein Paket zur Kapitalstärkung beschlossen, um so wiederum Investitionen auslösen zu können. Dieses umfasst neben zusätzlichen Haftungen eine Aufstockung des Beteiligungsmodells des Landes um nachrangige Darlehen sowie als neues Finanzierungsinstrument das NÖ Nachrangkapital. Damit wurden eine Kapitalstärkung und eine langfristige Finanzierungsmöglichkeit während der Pandemie geschaffen. Umgesetzt werden diese Maßnahmen von der NÖ Bürgschaften und Beteiligungen GmbH (NÖBEG).

„Mit diesen Finanzierungsinstrumenten konnten seit Beginn der Pandemie 228 kleine und mittlere Unternehmen mit rund 51,5 Millionen Euro unterstützt werden, und so mehr als 600 neue Arbeitsplätze in Niederösterreich geschaffen sowie über 4800 Arbeitsplätze erhalten werden. Diese Zahlen unterstreichen den Erfolg unserer Kapitalstärkungsoffensive. Mit in Summe 5.400 geschaffenen und gesicherten Arbeitsplätzen leistet sie einen wertvollen Beitrag, damit Niederösterreichs Wirtschaft den Aufschwung besser schafft als andere Regionen“, betont Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger. „Mit unserer 120 Millionen Euro starken Kapitalstärkungsoffensive helfen wir mit, die Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen in dieser schwierigen Zeit zu steigern und neuen Spielraum für weiteres unternehmerisches Handeln zu geben.“, erklären die NÖBEG-Geschäftsführer Doris Agneter und Stefan Chalupa.

