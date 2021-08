AVISO Digital Days 2021 – Genial Digital: Das nachhaltige Wien

Wien (OTS/RK) - Die Digital Days 2021 finden am 18. und 19. Oktober 2021 sowohl vor Ort am Erste Campus, als auch als Onlinekonferenz statt. Unter dem heurigen Motto „Genial Digital: Das nachhaltige Wien!“ diskutieren Expert*innen und Publikum das Zusammenspiel von Digitalisierung und Nachhaltigkeit in der smarten Stadtentwicklung. Der Eintritt ist frei! Die Digital Days sind eine gemeinsame Veranstaltung der Stadt Wien, DigitalCity.Wien und Urban Innovation Vienna, ein Unternehmen der Wien Holding, in Kooperation mit der Erste Bank.

„Die Digitalisierung und damit einhergehende Innovationen sind wichtige Werkzeuge auch gegen die Klimakrise. Ich lade alle Wiener*innen ein, im Rahmen der heurigen Digital Days gemeinsam mit uns nach tragfähigen Lösungen für die Städte des 21. Jahrhunderts zu suchen!“, so Digitalisierungsstadträtin Ulli Sima.

Das Programm bietet einen bunten Mix aus Expert Talks, Keynotes, Pitches und viele Möglichkeiten zum Austausch. Die Teilnehmer*innen können mit Expert*innen aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft online und vor Ort diskutieren, sich vernetzen und Ideen und Erfahrungen teilen.

Zeit: Montag, 18. und Dienstag, 19. Oktober 2021

Ort: Erste Campus, Am Belvedere 1, 1100 Wien & online



Teilnahme kostenlos! Anmeldung erforderlich – ab Mitte August unter https://didays.digitalcity.wien



Verleihung Hedy Lamarr Preis der Stadt Wien

Im Rahmen der Digital Days verleiht die Stadt Wien auch heuer wieder den Hedy Lamarr Preis. Mit ihm werden Frauen in Österreich für ihre außergewöhnlichen Leistungen in der Informationstechnologie ausgezeichnet.

Zur DigitalCity.Wien

DigitalCity.Wien ist eine unabhängige und gemeinnützige Initiative der Stadt Wien und der Wiener IKT-Wirtschaft. Ihre Ziele sind Wien zur digitalen Hauptstadt in Europa zu machen, den IKT-Standort Wien zu stärken und Wiens digitale Kompetenz sichtbar zu machen. Die Digital Days finden seit 2015 als jährliches Event-Highlight der Initiative statt.

UIV Urban Innovation Vienna, ein Unternehmen der Wien Holding, ist Wiens Kompetenzzentrum für städtische Zukunftsfragen. Im Dialog mit Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Forschung arbeitet UIV an innovativen Strategien zur Bewältigung aktueller urbaner Herausforderungen. Urban Innovation Vienna ist Koordinationsstelle der DigitalCity.Wien sowie Veranstalterin der Digital Days.

Weitere Informationen zu den Digital Days 2021 finden Sie unter: https://didays.digitalcity.wien

