ARBÖ-Blitzumfrage: Unsicherheit bezüglich Reisen ist groß

Fast die Hälfte der befragten Personen äußerten bei einer Blitzumfrage des ARBÖ Bedenken bezüglich Reisen. In den Urlaub gefahren wird dennoch, wie die Ergebnisse zeigen.

Wien (OTS) - Eine Blitzumfrage des ARBÖ hat ergeben, dass 49 Prozent der Befragten aufgrund der Corona-Pandemie verunsichert sind, was das Reisen angeht. Trotzdem werden 79 Prozent diesen Sommer einen Urlaub machen beziehungsweise haben ihn schon hinter sich.



Das beliebteste Urlaubsland ist wie im Vorjahr auch Österreich: 37 Prozent der befragten Personen gaben Österreich als Destination für ihren Urlaub an. Danach folgen Kroatien (26 Prozent) und Italien (24 Prozent). Jeweils mit cirka 5 Prozent finden sich noch Deutschland und Griechenland auf der Liste. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass auch heuer wieder der Urlaub nicht außerhalb Europas verbracht wird.



Mehr als drei Viertel der Befragten bevorzugen laut der ARBÖ-Umfrage das Auto als liebstes Transportmittel ans Ziel. Danach folgen – weit abgeschlagen – mit 6 Prozent das Wohnmobil sowie mit 5,5 Prozent das Flugzeug.

Die Dauer des Urlaubs beträgt bei den meisten befragten Personen eine Woche (55 Prozent). Bis zu zwei Wochen ausspannen ist hingegen für 30 Prozent angesagt und nur 14 Prozent sind länger als zwei Wochen unterwegs. Am häufigsten wird mit der Familie verreist: 75 Prozent gaben an, dass sie den wohlverdienten Urlaub mit ihren Liebsten verbringen. 14 Prozent sind mit Freunden unterwegs und nur 7,5 Prozent genießen die Zeit alleine.



Diese Angaben spiegeln sich auch in den Anfragen wider, die den ARBÖ-Informationsdienst derzeit vermehrt erreichen. „Viele Menschen erkundigen sich aktuell nach den Einreisebestimmungen und Grenzwartezeiten für Italien, Slowenien, Kroatien und Deutschland“, sagt ARBÖ-Verkehrsexperte Jürgen Fraberger. „Auch die Frage nach der Gültigkeit des Reisepasses, also ob ich mit einem abgelaufenen Reisepass einreisen darf, sowie die Regelungen für Tagesausflüge (unter 24 Stunden) ins benachbarte Ausland sind sehr häufig Thema bei uns im Informationsdienst“, so Fraberger weiter.

Der ARBÖ-Informationsdienst ist unter 050-123-123 erreichbar und informiert unter anderem über benötigte Formulare, Online-Registrierungen und wo mit Staus zu rechnen ist. Aktuelle Einreisebestimmungen sind ebenfalls auf www.arboe.at zu finden.

Rückfragen & Kontakt:

ARBÖ Presseabteilung

Sebastian Obrecht

Tel.: +43 1 891 21 244

Mobil: +43 664 60 123 244

Email: sebastian.obrecht @ arboe.at