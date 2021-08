Neu am CopaBeach: Yoga auf dem Stand-up-paddle-Board

Erfolgreiche Zwischenbilanz des Top-Freizeitparadieses an der Neuen Donau

Wien (OTS) - Es wird nur allzu oft einfach vergessen: Der CopaBeach an der Neuen Donau liegt unmittelbar im Hochwasserabflussgebiet und ist auch beim letzten Hochwasser zumindest knöcheltief unter Wasser gestanden. Die Donauinsel ist Wiens zentrale Hochwasserschutzeinrichtung. Die Verschlammungen sind längst beseitigt, das Badeverbot in der Neuen Donau aufgehoben und der CopaBeach erfreut sich bei dem schönen Wetter wieder größter Beliebtheit! Kein Wunder, gibt es dort doch alles, was das Herz begehrt: Sandstrand, Grünflächen, kostenlose Liegestühle und Sonnenschirme und ein buntes Gastro-Angebot für alle Geschmäcker. Und natürlich auch sportliche Angebote. Heuer neu ist Yoga am Stand-up-paddle-Board immer samstags und sonntags.

Gastronomie mit Nachfrage hoch zufrieden

Den regen Zulauf und den großen Zuspruch, den der CopaBeach diesen Sommer erlebt, bestätigen auch die Gastronomen und Gastronominnen vor Ort: „Gegenüber dem Vorjahr bemerken wir eine deutliche Steigerung der Nachfrage in der Gastronomie. Vor allem seit mit Juni das tolle Wetter gekommen ist, ist der CopaBeach auch an Wochentagen und schon ab mittags immer sehr gut besucht,“ sagt beispielsweise Sammy Walfisch vom „Moby Dick“. Für die für die Wiener Gewässer zuständige Stadträtin Ulli Sima ist die hohe Beliebtheit des Freitzeitparadieses mit U-Bahn-Anschluss erfreulich: „Mir ist es wichtig, viele Freiflächen am Wasser anzubieten, an denen nichts konsumiert werden muss. Aber natürlich ist auch der Mix aus moderner, internationaler Gastronomie ein Anziehungspunkt für die Gäste und das Sportangebot eine tolle Ergänzung.“

Hochbetrieb am CopaBeach

Georg Grünwald vom „Krokodü“ freut sich besonders über das positive Feedback seiner Kunden: „Das Hochwasser und die Überschwemmung der Sandkisten hat die Stimmung nur kurz getrübt. Jetzt wo das Badeverbot wieder aufgehoben wurde und die Sandkisten wieder zum Sonnenbaden einladen, herrscht Hochbetrieb. Darüber freuen wir uns sehr!“

Johannes Kriegs-Au, der gemeinsam mit Clemens Hromatka die Auswahl der Gastronomie am CopaBeach verantwortet, sagt: „Die mehrjährige Aufbauarbeit hat sich ausgezahlt, dieses Jahr ist die Besucherfrequenz wieder stark angestiegen. Die Copa zieht mittlerweile Gäste aus ganz Wien und nicht nur aus den umgebenden Bezirken an. Die gute Erreichbarkeit mit der U1 hat sich offensichtlich herumgesprochen. Ich glaube, dass das tolle gastronomische Angebot in Kombination mit der Möglichkeit, kostenlosen Wasserzugang zu haben, mittlerweile sehr viele Leute anspricht. Es braucht eben beides gleichermaßen, die Gastronomen haben heuer stark in die Schanigärten investiert und das zahlt sich offenbar aus.“

Von veganem Eis bis zur Brettljause

Sein Kompagnon Clemens Hromatka: „Das Erfolgsrezept des CopaBeach – Mix aus konsumfreien Flächen und vielseitiger Gastronomie – ist auch heuer wieder voll aufgegangen. Man sieht volle Schanigärten, aber auch viele Gäste mit selbst mitgerbachten Getränken und Speisen, die den Sommer genießen. Das vielfältige kulinarische Angebot am CopaBeach umfasst unter anderem Arepas, Flammkuchen, Brettljause, Teigtaschen oder Bowls. Zu trinken gibt’s alles, was das Herz begehrt, selbstgemachte, erfrischende Limonaden, Spritzer, Bier oder Cocktails. Und zur Abkühlung gibt es besondere Eiskreationen, auch low sugar. Auch dabei im Speiseplan, bereits ein Klassiker am CopaBeach, das beliebte griechische Restaurant Rembetiko und der feurige Mexikaner Mar y Sol.“

Sport am Strand und im Wasser: Yoga auf dem Stand-up-paddle-Board

Neben der Kulinarik kommt auch das sportliche Angebot nicht zu kurz: Die Firma X-Rent ist auch heuer wieder am CopaBeach vertreten und bietet Funvehicles aller Art zum Verleihen an: E-Scooter, Boards, Stand-up-paddle oder Kanus für Kinder.

Neuerdings gibt es auch Yoga-Kurse auf dem Stand-up-paddle-Board. Immer Samstag und Sonntag: 10:00 – 11:30 und Samstag: 18:00 – 19:30. Anmeldung via office@xrent.at

Ebenfalls neu am CopaBeach 2021, der neu errichtete Fahrradverleih. Dort können Räder für alle Altersklassen und Bedürfnisse ausgeborgt werden, dazu Inlineskates, Scooter, Elektroroller, Skateboards, Longboards oder Rikschas. Für Reparaturen steht auch eine Werkstatt zur Verfügung.

Alle Infos zu den Angeboten am CopaBeach auf www.facebook.com/CopaBeachWien und auf www.copabeach.wien (auf der Website ist auch tagesaktuell ersichtlich, welche Lokale geöffnet sind).

