E-Control: Mehr als 182.000 Strom- und Gaskunden wechselten im 1. Halbjahr 2021 ihren Lieferanten

182.158 Strom- und Gaswechsler in den ersten sechs Monaten des Jahres – Oberösterreicher bleiben die „Wechselkaiser“

Wien (OTS) - 182.158 Strom- und Gaskundinnen und -kunden – sowohl Haushalte als auch Unternehmen – haben heuer in der ersten Jahreshälfte ihren Lieferanten gewechselt. Das geht aus der aktuellen Marktstatistik der Energieregulierungsbehörde E-Control hervor. „Das sind etwas mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres, als sich 181.464 Kundinnen und Kunden einen neuen Strom- oder Gaslieferanten gesucht hatten. Ein Lieferantenwechsel hilft sehr einfach dabei, das Haushaltsbudget zu entlasten. Und nicht zuletzt aufgrund der Coronakrise zählt nach wie vor bei vielen Haushalten jeder Euro. Es zahlt sich also durchaus aus, einen Blick in den Tarifkalkulator zu werfen und einen Anbietervergleich zu machen.“, empfiehlt der Vorstand der Regulierungsbehörde E-Control, Wolfgang Urbantschitsch.

Bei Strom liegt die Zahl der Wechsler im ersten Halbjahr bei 143.647 (darunter 98.229 Haushalte) Kundinnen und Kunden, den Gaslieferanten wechselten 38.511 Kundinnen und Kunden (darunter 34.866 Haushalte). Die Wechselraten betrugen im heurigen ersten Halbjahr 2,3 Prozent bei Strom und bei 2,9 Prozent bei Gas.

Oberösterreicher wieder „Wechselkaiser“

Am häufigsten wechselten ihren Strom- bzw. Gaslieferanten im ersten Halbjahr im Verhältnis zur Kundenanzahl – wie schon so viele Male davor - die Oberösterreicher mit 3,4 Prozent bei Strom (35.542 Kundinnen und Kunden) und mit 4,4 Prozent bei Gas (6.230 Kundinnen und Kunden). Am zweithäufigsten wechselten sowohl bei Strom als auch bei Gas die Kärntner ihren Lieferanten, und zwar bei Strom mit 2,9 Prozent (11.555 Kunden) und bei Gas mit 3,7 Prozent (498 Kunden). An dritter Stelle folgen bei Strom die Wienerinnen und Wiener mit 2,5 Prozent (38.799 Kunden) und bei Gas die Steirer mit 3,6 Prozent oder 2.417 Kundinnen und Kunden.

„Das Bundesland mit der geringsten Wechselbereitschaft war Vorarlberg mit einer Wechselrate von 0,6 Prozent bei Strom und 1,3 Prozent bei Gas. Ein Bild, das wir auch bereits aus den vergangenen Jahren kennen.“, so Urbantschitsch.



Ein turbulenter Sommer

„Energie- und klimapolitisch erleben wir gerade einen sehr ereignisreichen Sommer. So wurde mit dem Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz EAG ein umfangreiches Gesetzespaket auf den Weg geschickt, mit dem der Ausbau der Erneuerbaren Energie auf ein völlig neues Level angehoben werden sollte. Dabei steht aber nicht nur der reine Ausbau von Erzeugungsanlagen im Vordergrund. Verbesserungen beim Netzanschluss, die Errichtung von Energiegemeinschaften und viele weitere Bausteine sollen dafür sorgen, dass nicht nur technische und organisatorische Prozesse optimiert werden, sondern die Energiewende verstärkt dort ankommen und umgesetzt werden kann, wo es am wesentlichsten ist: bei der breiten Bevölkerung.“, betont der Vorstand der E-Control, Alfons Haber.

Und die Klimarealität hält uns auch den Spiegel vor: quer über den Kontinent sorgen extreme Wetterlagen für Sachschäden epischen Ausmaßes und noch viel mehr menschliches Leid. „Umso wichtiger ist es jetzt, Energieeffizienz und Energiesparen zu forcieren. Und dabei ist auch klar: jeder kann dazu etwas beitragen und der Klimaschutz beginnt in den eigenen vier Wänden. Mit den Möglichkeiten der liberalisierten Energiemärkte und unterstützt von diversen Informationsmöglichkeiten und Tools, die auf der Website der E-Control zu finden sind, kann man sich leicht einen Überblick über Energiepreise, Herkunft des Stromes und Energieeffizienz verschaffen.“, appelliert Haber.



Einsparpotenzial nach wie vor sehr attraktiv

Derzeit spart sich ein durchschnittlicher Haushalt mit einem Verbrauch von 3.500 Kilowattstunden Strom bei einem Wechsel im ersten Jahr bis zu 240 Euro inklusive Neukundenrabatt und bis zu 120 Euro ohne Neukundenrabatt. Bei Gas beträgt die Ersparnis bei einem Durchschnittsverbrauch von 15.000 Kilowattstunden im Jahr bis zu 400 Euro (im Netzbereich Klagenfurt sogar 650 Euro) inklusive Neukundenrabatt und ohne Neukundenrabatt bis zu 205 Euro (im Netzbereich Klagenfurt 220 Euro und im Netzbereich Linz knapp 280 Euro).



