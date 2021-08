UEFA Europa Conference League Qualifikation auf PULS 24: FK Vojvodina vs. LASK am Donnerstag um 18:45 Uhr live

PULS 24 zeigt das Hinspiel der dritten Qualifikationsrunde der UEFA Europa Conference League zwischen FK Vojvodina und LASK am Donnerstag um 18:45 Uhr live

Wien (OTS) - Der LASK startet live auf PULS 24 in die Europacup-Saison. In der dritten Qualifikationsrunde der UEFA Europa Conference League treffen die Athletiker in Serbien auf FK Vojvodina. Der Bundesliga-Saisonstart ist den Linzern mit vier Punkten aus zwei Spielen geglückt - jetzt wartet das große Abenteuer Europa. Auch in dieser Saison möchte das Team von Cheftrainer und Sportdirektor Dominik Thalhammer die starken Leistungen der letzten Jahre wiederholen und in das Playoff einziehen.



Ob sich der LASK auswärts eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel schaffen kann, sehen die heimischen Fußballfans am Donnerstag um 18:45 Uhr live auf PULS 24.



PULS 24 SPORT-Team:

Moderation: Florian Knöchl, Kommentator: Mario Hochgerner, Co-Kommentator & Experte: Johnny Ertl



UEFA Europa Conference League, 3. Qualifikationsrunde: FK Vojvodina vs. LASK

Am Donnerstag um 18:45 Uhr live und exklusiv auf PULS 24



Die UEFA Europa Conference League live auf PULS 24 HD sowie im PULS 24 Livestream, in der ZAPPN App und auf puls24.at

