Penthesilea Academy: Die Audition Academy mit internationalen Konzerthighlights

Von 28. August bis 5. September 2021 findet heuer erstmals die Penthesilea Academy in Traunkirchen statt. Tickets für das musikalische Rahmenprogramm sind online erhältlich.

Im Studienalltag bleibt leider oftmals zu wenig Zeit, um das umfangreiche Probespielrepertoire zu erarbeiten. Mit der Penthesilea Academy schließen wir diese Lücke mit spezifisch auf die technischen und künstlerischen Anforderungen abgestimmten Inhalten und bereiten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer so bestmöglich auf ihren Sprung ins Orchester vor Karin Bonelli, künstlerische Leiterin der Penthesilea Academy

Traunkirchen (OTS/LCG) - Zum ersten Mal begleitet die Penthesilea Academy heuer junge talentierte Flötistinnen und Flötisten auf ihrem Weg zu einer positiven Probespielerfahrung in ein Orchester. Die Academy umfasst ein umfangreiches Angebot von Einzelcoachings bis hin zum gemeinsamen Spielen im Ensemble, um auch die Teamplayer-Fertigkeiten der Nachwuchskünstler zu stärken. Während mit Karin Bonelli (Flöte) und Nikolaus Wagner (Korrepetition) ein breit gefächertes Orchesterrepertoire erarbeitet wird, legen Oluwafemi Oladeji und Vera Popper im Rahmen der Einzelcoachings den Fokus auf mentale und körperliche Balance. Die Penthesilea Academy findet von 28. August bis 5. September 2021 im oberösterreichischen Traunkirchen statt und wird an vier Abenden von Gastkonzerten renommierter Ensembles abgerundet.

„Im Studienalltag bleibt leider oftmals zu wenig Zeit, um das umfangreiche Probespielrepertoire zu erarbeiten. Mit der Penthesilea Academy schließen wir diese Lücke mit spezifisch auf die technischen und künstlerischen Anforderungen abgestimmten Inhalten und bereiten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer so bestmöglich auf ihren Sprung ins Orchester vor“ , so Karin Bonelli, künstlerische Leiterin der Penthesilea Academy.

Hochkarätige Ensembles im Herzen von Traunkirchen

Abgerundet wird das intensive Academy-Programm von Konzerten international gefeierter Ensembles. Den Anfang macht das österreichische Eggner Trio am 28. August 2021. Die drei Brüder Georg (Violine), Florian (Cello) und Christoph Eggner (Klavier) sind regelmäßig zu Gast in Konzertsälen wie der Wigmore Hall London und im Concertgebouw Amsterdam. 2003 bekam das Trio erhöhte Aufmerksamkeit durch ihren ersten Preis bei der Melbourne International Chamber Music Competition in Australien. Als Highlight des Abends wird das Trio gemeinsam mit Karin Bonelli auf der Bühne stehen.

Am 31. August 2021 liefert das Paganini Ensemble Wien mit selten gespielten Kompositionen einen einzigartigen Einblick in das umfangreiche Oeuvre des Ausnahmekünslters Niccolò Paganini. Als drittes musikalisches Highlight entführt das Faltenradio am 3. September 2021 die Besucher in die vielfältige Welt von Klassik und Jazz über Volksmusik und Pop. Das Quartett, bestehend aus Alexander Maurer, Alexander Neubauer, Stefan Prommegger und Matthias Schorn, präsentiert sein Programm „Landflucht“, das in der Vergangenheit das Publikum bereits mehrfach begeisterte. Den krönenden Abschluss der Academy bildet die Matinée „Penthesilea in concert“ am 5. September 2021. In unterschiedlichen Ensembleformationen widmen sich die Teilnehmer Highlights der Orchesterliteratur, die während der Woche erarbeitet wurden: Flötenmusik in all ihren Facetten als Ausklang einer intensiven und zukunftsweisenden Academy.

Tickets für die Konzerte sind ab 19 Euro online erhältlich. Sämtliche Informationen zur Academy und den vier Konzerten auf penthesilea.academy

