EY ernennt Glenn Gonzales und Vishal Hiremath von Jet It zu Finalisten des Entrepreneur Of The Year® 2021 Southeast Award

Greensboro, N.c. (ots/PRNewswire) - Ernst & Young LLP (EY US) gab am Donnerstag, 29. Juli, bekannt, dass Glenn Gonzales und Vishal Hiremath, Mitbegründer von Jet It und JetClub, zu den Gewinnern des Entrepreneur Of The Year® 2021 Southeast Award ernannt wurden. Entrepreneur Of The Year ist eines der bedeutendsten wettbewerbsorientierten Award-Programme für Unternehmer und Führungskräfte wachstumsstarker Unternehmen. Die Nominierten werden anhand von sechs Kriterien bewertet: unternehmerische Führung, Talentmanagement, Schwierigkeitsgrad, finanzielle Leistung, gesellschaftlicher Einfluss und Aufbau eines wertebasierten Unternehmens sowie Originalität, Innovation und Zukunftspläne. Glenn Gonzales und Vishal Hiremath wurden von einer unabhängigen Jury ausgewählt, und der Preis wurde während der virtuellen Preisverleihung des Programms am 29. Juli 2021 bekannt gegeben.

"Eine tolle Anerkennung für das gesamte Jet It und Jet Club Team! In weniger als drei Jahren haben unsere kollektiven Bemühungen diese hohe Auszeichnung verdient. Vishal Hiremath und ich sind so stolz auf die vielen Leistungen, die jedes Teammitglied vollbracht hat", sagt Gonzales.

Hiremath fügte hinzu: "Auf dem Weg zu unserem Ziel, die Art und Weise, wie Menschen um die Welt reisen, zu verändern, wird es noch viele Probleme zu lösen, Herausforderungen zu bewältigen und lange Nächte zu ertragen geben. Glenn und ich könnten nicht stolzer sein, dieses fantastische Team von Fachleuten zu leiten, das die Werte von Jet It und JetClub verkörpert."

Seit 35 Jahren ehrt EY US Unternehmer, deren Ehrgeiz, Mut und Einfallsreichtum den Erfolg ihrer Unternehmen vorangetrieben, ihre Branchen verändert und ihre Gemeinden positiv beeinflusst haben. Glenn Gonzales und Vishal Hiremath werden lebenslanges Mitglied der angesehenen, branchenübergreifenden Gemeinschaft der Preisträger und haben exklusiven, kontinuierlichen Zugang zu den Erfahrungen, Erkenntnissen und dem Wissen von anderen Alumni und anderen Mitgliedern des Ökosystems in über 60 Ländern - unterstützt durch die umfangreichen Ressourcen von EY.

Als Gewinner des Southeast Award kommen Glenn Gonzales und Vishal Hiremath nun für die Entrepreneur Of The Year 2021 National Awards in Betracht. Die Preisträger in mehreren nationalen Kategorien sowie der Gewinner des Entrepreneur Of The Year National Overall Award werden am 13. November auf dem Strategic Growth Forum® bekannt gegeben, einer der landesweit renommiertesten Zusammenkünfte von wachstumsstarken, marktführenden Unternehmen.

Das Programm "Entrepreneur Of The Year" hat die inspirierenden Führungsqualitäten von Unternehmern wie z. B. den folgenden gewürdigt:

Michael Praeger, AvidXchange, Inc.

Kendra Scott von Kendra Scott LLC

Reid Hoffman und Jeff Weiner von LinkedIn

Sara Blakely von SPANX, Inc.

Howard Schultz von Starbucks Corporation

Brad Keywell von Uptake Technologies, Inc.

Über Entrepreneur Of The Year®

Entrepreneur Of The Year® ist das weltweit renommierteste Programm zur Auszeichnung von Unternehmern durch regionale und nationale Preisverleihungen in mehr als 145 Städten in über 60 Ländern.

Informationen zu Jet It

Jet It nutzt ein hybrides Fractional-Ownership-Modell, das auf Tagen - und nicht auf Stunden - basiert, was den Besitzern die Freiheit gibt, die Flotte frei zu nutzen Jet It kann Ihren Tag so gestalten, wie Sie es für richtig halten. Jet It kann Ihren Tag so gestalten, wie Sie es für richtig halten. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.gojetit.com/

Informationen zu JetClub

JetClub ist ein innovatives Unternehmen der Geschäftsluftfahrt mit einem Nutzungsmodell für Privatjets, das die neuesten Düsenflugzeuge mit einer Sharing Economy kombiniert, um den Mitgliedern eine kostengünstige, private, schnelle und intelligente Lösung zu bieten. Ein Weltklasse-Concierge-Team verwaltet alle Reisedetails und bietet erstklassigen Service und Reiseunterstützung.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1585444/JetClub6.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Jet It

Dr. Akir Khan

E-Mail: akir.khan @ gojetit.com

Telefon 980-254-0674



JetClub

Aysem Monaco

E-Mail: aysem @ monacopr.co.uk

Telefon: 07780 113 875