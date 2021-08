IDEALE: Die Kommunikationskonferenz für alle, die nichts zu verkaufen haben

Pick & Barth und Amnesty International Österreich laden zu Österreichs erster Konferenz für wertebasierte Kommunikation am 30. September im Reaktor Wien ein.

Wien (OTS) - Teure Werbekampagnen, hohe Marketingbudgets und große PR-Abteilungen sind für NGOs, öffentliche Institutionen und soziale Unternehmen selten möglich. Stattdessen geht es in der wertebasierten Kommunikation darum, möglichst viele Menschen mit wenig Budget zu überzeugen. Pick & Barth, die Wiener Agentur für Kampagnen, Strategien und digitale Kommunikation, veranstaltet daher am 30. September 2021 gemeinsam mit Amnesty International Österreich zum ersten Mal die IDEALE - die Kommunikationskonferenz für alle, die nichts zu verkaufen haben.

„Im Zentrum stehen bei uns keine Werbewunder, sondern inhaltsvolle Inputs, die in der täglichen Arbeit dabei helfen, die Herzen und Hirne der Menschen zu erreichen. Von NGOs, öffentlichen Institutionen und sozialen Unternehmen können auch die großen Firmen lernen, wie man Menschen bewegt. Denn wer weniger Mittel hat, findet mehr Möglichkeiten Zielgruppen zu erreichen und Menschen zu aktivieren“, erklärt Yussi Pick, Managing Partner von Pick & Barth die Intention der IDEALE.

Die beiden Keynotes setzen sich mit Werten und Wertewandel in Österreich und Europa auseinander. „United in Division“ ist der Titel der ersten Keynote, die Laura-Kristine Krause, Gründungsgeschäftsführerin von More in Common Deutschland, zu gesellschaftlichen Spaltungstendenzen und Gegenstrategien halten wird. In der zweiten Keynote präsentieren IFES-Geschäftsführerin Eva Zeglovits und Yussi Pick den eigens erschienenen „IDEALE Barometer - Werte und Wertewandel durch Corona“, der in einer Befragung nachforscht, wie es um Solidarität, persönliche Freiheit und Demokratie steht.

In vier Breakout-Sessions können sich die rund 200 TeilnehmerInnen über neueste Kommunikationsthemen informieren. Am Vormittag gibt es für EinsteigerInnen die Möglichkeit in der „Masterclass Campaigning“ die Basics der Kampagnen-Strategieentwicklung zu lernen. Jene, die schon als CampaignerInnen oder Kommunikationsverantwortliche tätig sind, können im „Campaign Lab by Amnesty International“ von 10 bis 12 Uhr Cases mit anderen TeilnehmerInnen bearbeiten. Das gesamte Programm finden Sie unter www.ideale-konferenz.at.

Für kurze Zeit gibt es ein begrenztes Kontingent an Early Bird Tickets, danach startet der reguläre Ticketverkauf: https://www.eventbrite.de/e/ideale-2021-tickets-156672627045

Die VeranstalterInnen bemühen sich um möglichst hohe Sicherheitsmaßnahmen bezüglich der Pandemie. Ein eigener Corona-Beauftragter behält die aktuellen Regelungen im Blick und kontrolliert die räumlichen Gegebenheiten. Alle TeilnehmerInnen werden zeitgerecht über die notwendigen Maßnahmen am 30.9. informiert. Mit derzeitigem Stand wird für die Teilnahme die 3G-Regel vorausgesetzt.

