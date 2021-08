Int. Gartenbaumesse Tulln von 2. bis 6. September 2021

Messeauftakt mit Österreichs größtem Gartenevent

Tulln (OTS) - Die Int. Gartenbaumesse Tulln ist der Neustart in Österreichs Messesaison 2021. Mit insgesamt 200.000 m2 Messe und Garten ist die erste Messe auch der größte Event des Jahres. 450 Aussteller präsentieren alles rund um die Themen Garten und Pflanzen. Die neue Donauhalle wird unter dem Motto „Gartenträume“ von den besten österreichischen Gärtnern und Floristen mit über 200.000 Blumen in ein Blütenmeer verwandelt. Speziell in diesem Jahr ist die Int. Gartenbaumesse Tulln die erste Adresse für Tipps und Anregungen für die Planung, Gestaltung, Ausstattung und Pflege des Gartens.

Europas größte Blumenschau – Blütenmeer aus 200.000 Blumen

Ein besonderer Höhepunkt ist die Leistungsschau der Österreichischen Gärtner und Floristen mit Europas größter Blumenschau. Mit über 200.000 Blumen wird die neue Donauhalle in ein Meer aus Farben, Formen und Düften verwandelt. Die besten Floristen entführen die Besucher unter dem diesjährigen Motto „Gartenträume“ in die Welt verschiedenster Gärten.

Zahlreiche Sonderschauen – Gartengestaltung und Floristik von Meisterhand

Die Rosenschau vom Gärtner Starkl, der Prachtgarten von Praskac – Das Pflanzenland, das Erlebnis Landwirtschaft der Landwirtschaftskammer NÖ – Obst, Gemüse, Blumen, Wald, Exoten, die Kittenberger Erlebnisgärten sowie die traditionelle Gemüse-Show tragen zu einem unvergesslichen Messeerlebnis bei. Insgesamt werden mehr als 9.000 m2 Sonderschauen präsentiert.

Gärtnerisches Rahmenprogramm

Einzigartig ist das Rahmenprogramm. Auf der ORF NÖ Bühne mit täglichen Profitipps von den NÖ Gärtnern, Gartengestaltern, Floristen und Blumengroßhändlern. Informative Vorträge von Natur im Garten, tägliche Floristikshows und Kinder Blumenstecken runden das abwechslungsreiche Programm ab.

Produktvielfalt für Hobbygärtner und Gartenprofis

450 Aussteller präsentieren im Rahmen der Int. Gartenbaumesse Tulln 2021 auf einer Ausstellungsfläche von mehr als 85.000 m2 alles rund um die Themen Garten und Pflanzen. Das umfangreiche Angebot bietet allen Hobbygärtnern und Gartenprofis die Trends der aktuellen und kommenden Gartensaison: Gartengeräte, Gartenwerkzeuge, Gartengestaltung, Carports, Floristenbedarf, Korb- und Keramikwaren, Blumentöpfe, Sommer- und Wintergärten, Beschattungssysteme, Gartenmöbel, Teakmöbel, Pools, Poolüberdachungen, Holzterrassen, Bewässerungssysteme, Gartendekoration sowie Edelstahlbrunnen. Perfekt, um Einkäufe für Haus und Garten zu erledigen und sich über Produktneuheiten zu informieren.

Herbstzeit ist die beste Pflanzzeit – Die Int. Gartenbaumesse Tulln bietet eine umfassende Auswahl an Blumen, Blumenzwiebel, Obst- und Zierbäume, Pflanzen, Gemüse und Stauden.

Größte Poolausstellung 2021 – Besonderer Schwerpunkt der Int. Gartenbaumesse Tulln ist die Poolausstellung mit trendigen Schwimmbecken, Poolüberdachungen, Pools in allen Größen und Materialien, Naturpools, Whirlpools für den Innen- und Außenbereich, Outdoor Saunen und jede Menge Zubehör.



Fact Box:

Donnerstag, 2. bis Montag, 6. September 2021

Öffnungszeiten: 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Eintrittspreise 2021: Für Erwachsene €14,-- Ermäßigt: €12,--

