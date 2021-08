Vom Mehrwert der Land- und Forstwirtschaft Österreichs

Aktualisierte Broschüre zeigt Leistungen der Bäuerinnen und Bauern auf

Wien (OTS) - Österreichs Bäuerinnen und Bauern liefern verlässlich eine Vielfalt hochwertiger Lebensmittel. Aber die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe erbringen darüber hinaus noch einen gewaltigen Mehrwert für Österreich. Darauf will die Landwirtschaftskammer (LK) Österreich aufmerksam machen. Die erste Information dazu erschien 2018, heute kommt mit "Vom Mehrwert der Land- und Forstwirtschaft Österreichs '21" eine erweiterte, aktualisierte und thematisch noch breitere Fortsetzung.



Josef Moosbrugger, Präsident der LK Österreich, dazu: "Die Landwirtschaft nimmt ihre Verantwortung für Österreich und seine Bevölkerung wahr, für das Wohl der Tiere, für sauberes Wasser, für attraktive Landschaften und erholsame Wälder sowie für die Versorgung der Menschen, für ökonomisch und sozial gut geführte Betriebe, für eine ökologisch orientierte Produktion. Die Bäuerinnen und Bauern, die Forstwirtinnen und Forstwirte betreiben Aus- und Fortbildung auf hohem Niveau. Sie reagieren rasch auf Krisen wie jene der Corona-Pandemie und auf Marktsignale. Neue Technologien und Innovationen gehören dazu. Die Bioökonomie ist die Zukunft, die schon begonnen hat. Mit Engagement und Investitionen versuchen Land- und Forstwirte, den Wünschen der Gesellschaft zu entsprechen und gleichzeitig von ihrer harten Arbeit leben zu können. Diese Arbeit ist Grundlage für Wirtschaft und Wertschöpfung, für Leben und Gemeinschaft in allen Gemeinden Österreichs.



Der Inhalt der neuen Broschüre umfasst unter anderem Leistungen der Land- und Forstwirtschaft, die Stellung der Bäuerinnen und Bauern in der Gesellschaft (WIFO-Studie 2020), die Bereiche Klimaschutz und Umwelt, die Selbstversorgung mit Lebensmitteln, die Berglandwirtschaft, die Initiative Green Care und die Zukunftsbereiche Bioökonomie, Digitalisierung und Innovationen. Die Broschüre kann unter https://www.lko.at/mehrwert abgerufen werden. (Schluss)

