"I Am From Austria" beim Film Festival auf dem Rathausplatz

Das Erfolgsmusical der VBW gleich zweimal im Sommer zu sehen

Wien (OTS/RK) - Im Rahmen des diesjährigen Film Festivals am Wiener Rathausplatz präsentieren die Vereinigten Bühnen Wien, ein Unternehmen der Wien Holding, vier ihrer erfolgreichen Produktionen: „Das große Musical-Konzert der Vereinigten Bühnen Wien“, „Zazà“, „Platée“ und auch die jüngste VBW-Musical-Eigenproduktion: I AM FROM AUSTRIA in der Original-Inszenierung von Andreas Gergen aus dem Raimund Theater mit Publikumslieblingen wie zum Beispiel Iréna Flury, Lukas Perman, Elisabeth Engstler, Andreas Steppan, Dolores Schmidinger oder Martin Bermoser in den Hauptrollen. Das Musical von Titus Hoffmann & Christian Struppeck mit den größten Hits von Rainhard Fendrich ist zweimal auf dem Wiener Rathausplatz zu sehen, am 6. August um 21.00 Uhr und am 3. September um 20.30 Uhr.

„Der große Erfolg der VBW-Musicals im In- und Ausland spricht ganz klar für die Qualität der Stücke. Ich freue mich sehr, dass der Musical-Hit I AM FROM AUSTRIA – neben vielen anderen VBW-Produktionen – auf dem diesjährigen Film Festival auf dem Wiener Rathausplatz gezeigt wird und wünsche dem Publikum einen wunderschönen Musical-Freiluftabend“, so Kurt Gollowitzer, Geschäftsführer der Wien Holding.

I AM FROM AUSTRIA​ – Eine dreiviertel-Million Besucher*innen weltweit

I AM FROM AUSTRIA hat sich seit der Weltpremiere im September 2017 im Raimund Theater zu einem fulminanten Publikumserfolg entwickelt. Nach zwei fast ausverkauften Saisonen in Wien, in denen in insgesamt 467 Vorstellungen eine halbe Million Menschen das Stück besucht haben, feierte die Produktion Anfang Oktober 2019 umjubelte japanische Erstaufführung und war dort bis Dezember zu sehen. Mit der japanischen Spielserie zählte I AM FROM AUSTRIA bis Ende 2019 bereits über eine dreiviertel Million Besucher*innen weltweit.

Termine

Freitag, 6. August 2021 um 21.00 Uhr

Freitag, 3. September 2021 um 20.30 Uhr

beim Film Festival auf dem Rathausplatz

Alle Informationen zum Besuch der Veranstaltung sind online unter www.filmfestival-rathausplatz.at/besuch/ abrufbar.

Pressefoto: Das Foto zur Aussendung ist im Presse-Bereich der Wien Holding unter www.wienholding.at/Presse/Presseaussendungen abrufbar. Honorarfreier Abdruck im Zuge der Berichterstattung unter Nennung des Copyrights.

