willhaben stellte die Gretchenfrage: Nun sag, wie hast du's mit dem Erstbezug?

Jüngere setzen beim Kauf eher auf Erstbezug als Ältere - 20.000 Wohnungen und Häuser zum Stichwort „Erstbezug“ auf willhaben

Wien (OTS) - Das Thema Erstbezug ist für Personen, die auf der Suche nach einem neuen Zuhause sind, oftmals ein essenzieller Punkt. willhaben hat sich im Rahmen einer Studie gemeinsam mit marketagent die Nachfrage nach Neubau und Erstbezug genauer angesehen.

Kauf: Vor allem Jüngere bevorzugen Erstbezug

Knapp 20.000 Wohnungen und Häuser sind aktuell zum Stichwort „Erstbezug“ auf willhaben zu finden, zu „Neubau“ sind es sogar 28.000. Laut der Studie ist es knapp 45 % der Menschen sehr oder eher wichtig, bei der Immobiliensuche in einem möglichst breiten Angebot aus dem Neubau-Segment zu stöbern. „Warum sich viele bevorzugt für einen Neubau mit Erstbezug gegenüber anderen Wohnobjekten entscheiden, können neben allgemeinen Faktoren wie Lage oder Mitgestaltungsmöglichkeit auch etwa flexiblere Wohnungseinheiten oder umwelttechnische Gründe sein. Vielen ist eine bessere Umweltbilanz zunehmend wichtiger und hier sind Neubauobjekte meist energieeffizienter“, weiß Judith Kössner, Head of Immobilien bei willhaben. Besonders jüngere Interessenten legen einen größeren Wert auf Erstbezug.

Wiener ziehen eher in Mietobjekte mit Erstbezug

Egal ob kaufen oder mieten, der allgemeine Zustand der Immobilie ist eines der Top-Themen vor dem Umzug. Die Gewichtung ist allerdings bei Käufern und Mietern unterschiedlich verteilt. Beim Kauf ist es 37 % der Suchenden wichtig, als Erstbesitzer hervorzugehen. Gerade jüngere Generationen wollen eher in Objekte mit Erstbezug investieren; mit höherem Alter nimmt diese Präferenz konstant ab. In den Bundesländern schlagen vor allem die Oberösterreicher bei Neubauobjekten zu. Den Niederösterreichern reicht es zumeist aus, wenn die neuen vier Wände bezugsfertig sind und weder Aufwand noch große Summen investiert werden müssen.

Beim Mieten hingegen ist es nur circa 30 % der zukünftigen Bewohner wichtig, als Erstmieter in das Objekt zu ziehen. Männern ist dieser Faktor eher ein dringenderes Anliegen. Im landesweiten Vergleich ist dies in Wien ein stärkerer Wunsch als in den anderen Bundesländern.

Über die Methodik

Im April 2021 wurden mehr als 1.500 Immobiliensuchende im Auftrag von willhaben vom österreichischen Markt- und Meinungsforschungsinstitut marketagent zu aktuellen Themen befragt. Das Sample ist repräsentativ für die österreichische Bevölkerung.

Rückfragen & Kontakt:

Thomas Reiter

Reiter PR

0676 66 88 611

presse @ willhaben.at