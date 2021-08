VP-Schwarz: „Während die Bundesregierung handelt, schürt Querulant Doskozil lediglich Ängste“

Innen- und Verteidigungsministerium setzen im Kampf gegen illegale Migration gemeinsame Grenzschutz-Offensive um

Wien (OTS) - „Während die Bundesregierung im Kampf gegen illegale Migration konsequent handelt, schürt Burgenlands SPÖ-Landeshauptmann, Querulant Hans Peter Doskozil, lediglich Ängste in der Bevölkerung. Denn auch dem roten Chef-Polterer sollte bekannt sein, dass das Innenministerium in enger Kooperation mit dem Verteidigungsministerium eine gemeinsame Grenzschutz-Offensive umsetzt, in deren Rahmen 400 zusätzliche Soldaten im Einsatz sein werden, um unsere Grenzen zu überwachen und illegale Migration zu verhindern. Die substanzlose Kritik Doskozils zeigt deutlich, dass es ihm in altbewährter Manier einzig und alleine darum geht, sich mittels medialer Rundumschläge selbst zu profilieren. Währenddessen sorgt die konsequente Migrationspolitik der Bundesregierung dafür, Österreich sicherer zu machen“, nimmt die stv. Generalsekretärin der neuen Volkspartei, Gaby Schwarz, Stellung zu den jüngsten Wortmeldungen des burgenländischen SPÖ-Landeshauptmanns, Hans Peter Doskozil.

