Scharf verliert vor Gericht gegen oe24

Wien (OTS) - Die Krone-TV-Lady Raphaela Scharf hat erstmals ein Gegendarstellungs-Verfahren gegen oe24 - und damit indirekt auch gegen Wolfgang Fellner - verloren.

Vor dem Landesgericht Wien wollte Scharf einen Artikel von oe24 entgegnen, in dem zu lesen war, dass sie niemals eine Klage vor Gericht gegen Wolfgang Fellner wegen sexueller Belästigung eingebracht hat. Ihre Behauptung, sie hätte eine Anzeige bei der Gleichbehandlungs-Kommission eingeleitet, ließ Richter Hartwig Handsur nicht gelten: Die Gleichbehandlungskommission sei kein Gericht, urteilte er - und wies die Gegendarstellung ab.

Das nicht rechtskräftige Urteil kann für Raphaela Scharf noch dramatisch werden. Sie hatte eine erste Gegendarstellung mit gleichem Inhalt - zur Überraschung vieler Juristen - vor einem anderen Richter gewonnen und die Veröffentlichung in Print und Online erzwungen. Wenn sie nun in der Berufung auch das erste Verfahren verliert, muss zumindest die Print-Veröffentlichung in Höhe Tausender Euro von ihr bezahlt werden.

Auch sonst kommt Scharf in ihren Verfahren gegen Wolfgang Fellner immer stärker in die Defensive.

Im Hauptverfahren, wo es um ihren Vorwurf geht, Wolfgang Fellner habe sie bei einem Foto-Shooting "am Po begrapscht", haben mittlerweile alle (!) vier Augenzeugen FÜR Wolfgang Fellner ausgesagt und bestätigt, dass sie keine sexuelle Belästigung, nicht einmal eine Berührung von Frau Scharf gesehen haben.

Der Scharf-Anwalt und höchst umstrittene Verfassungsrichter Michael Rami, der nun Gefahr läuft, die Prozesse gegen Fellner zu verlieren, schlägt deshalb - offenbar schwer unter Druck - wie wild um sich:

Zuletzt brachte er Serien-Klagen für die Kronen-Zeitung und deren Herausgeber Christoph Dichand ein, in denen er behauptet, dass die Krone und Dichand mit dieser Konkurrenz-Hetzkampagne gegen Wolfgang Fellner nichts zu tun haben. Das Ziel dieser Verzweiflungs-Klagen ist offensichtlich: Wenn Scharf den Prozess gegen Fellner verliert, soll offenbar schwerer Schaden von der Krone und Dichand ferngehalten werden.

