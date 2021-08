Freedom to Move: Yadea elektrisiert die Sommerreise mit der eleganten und funktionalen G5-Elektromoped-Serie

München (ots/PRNewswire) - Während sich das Wetter erwärmt und die COVID-19-Impfungen weiterhin verabreicht werden, ist der Tourismus in ganz Europa auf dem Weg der Besserung. Yadea, eine führende Marke in der Branche der elektrischen Zweiräder, hilft Reisenden in dieser Sommersaison mit seiner G5 smart lithium e-moped Serie, weiterzukommen und sicher zu bleiben.

Eine Umfrage der UNWTO ergab, dass mehr als die Hälfte (54 %) der befragten Europäer beabsichtigen, eine Reise zu buchen, nachdem sie gegen COVID-19 geimpft worden sind. Uneinheitliche Impfraten und die neue Delta-Variante haben jedoch dazu geführt, dass die Reisenden bei Inlandsreisen vorsichtiger geworden sind. Infolgedessen legen die Menschen mehr Wert auf räumliche Distanz und nutzen alternative Verkehrsmittel für ihre Pausen.

"Elektroroller sind das ideale Transportmittel für Touristen, die ein raffiniertes und sicheres Fahrerlebnis genießen wollen. Für Studenten und junge Berufstätige, die ihre Unabhängigkeit zurückgewinnen wollen, ist die G5-Serie von Yadea die perfekte Elektromobilitätslösung für ihre Sommerreisepläne", so Aska Zeng, General Manager von Yadea.

Die stilvolle und funktionelle G5-Serie von Yadea ist in vier auffälligen Farben erhältlich, die es jungen Fahrern ermöglichen, eine Farbe zu wählen, die zu ihrer Persönlichkeit passt. Die hochwertige schwedische Becker-Lackierung besteht aus einem PU800-Einbrennverfahren, neun Lackier- und Schleifvorgängen und wurde strengen Optimierungstests unterzogen, um sicherzustellen, dass sie ihr Aussehen dauerhaft beibehält. Im Jahr 2019 wurde das Produkt mit dem International Design Excellence Award (IDEA) für sein Design ausgezeichnet.

Die G5-Serie von Yadea ist eine ideale Option für Kurzstreckenfahrten auf der Straße. Sie ist mit modernster Motorradtechnologie ausgestattet, die ihr eine Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h und eine Reichweite von bis zu 130 km mit einer einzigen Ladung ermöglicht. Das E-Moped ist wasserdicht und korrosionsbeständig und verfügt über eine Aufhängung nach Motorradstandard, so dass es eine Vielzahl von Fahrbedingungen und Terrains bewältigen kann und eine lange Lebensdauer hat. Die sehr große 26-Liter-Sitzbox bietet mehr Stauraum für Helme und andere Gegenstände.

Die G5-Serie von Yadea legt größten Wert auf die Sicherheit der Fahrer und ist mit dem ultimativen Sicherheitssystem ausgestattet. Der tragbare Panasonic 18650 Lithium-Ionen-Akku bietet Schutz gegen Kurzschluss, Überstrom, Überladung und Überentladung. Die Hinterradgabel aus reinem Aluminium und der Rahmen aus kaltgewalztem Stahl haben einen Vibrationstest mit 1 Million Zyklen bestanden, um Fahrstabilität zu gewährleisten.

Die G5-Serie von Yadea bietet Flexibilität und Sicherheit zugleich und verfügt über einen GTR 3.0-Breitbandmotor mit einer maximalen Leistung von 3000 W und einem maximalen Drehmoment von 120 Nm für praktische Leistungen. Ausgestattet mit einem 7-Zoll-LCD-Tachometer mit automatischer Beleuchtungsanpassung und LED-Leuchten rund um die Fahrzeugkarosserie sorgt die G5-Serie für die Sicherheit der Fahrer an bewölkten Tagen und bei Nacht. Darüber hinaus hat das Fahrzeug die EN 15194, die CE- und die EU E-MARK-Zertifizierung bestanden und die CCC-Zertifizierung erhalten.

Die Yadea G5-Serie ist der perfekte Begleiter für alle, die Qualität und Stil suchen, dank Yadeas kontinuierlicher Bemühungen um Qualitätsverbesserung und Innovation und dem ständigen Bestreben, dem Benutzer ein raffiniertes Fahrerlebnis zu bieten. Indem Yadea den Reisenden Unabhängigkeit und die Freiheit gibt, emissionsfrei zu reisen, trägt es dazu bei, dass mehr Menschen in diesem Sommer "Electrify your Life" erleben.

Informationen zu Yadea

Yadea ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von elektrischen Zweirädern, einschließlich Elektromotorrädern, Elektromopeds, Elektrofahrrädern und Elektro-Kick-Scootern. Die Mission von Yadea ist es, seine Marktführerschaft zu nutzen, um eine Bewegung hin zu umweltfreundlicheren Reiselösungen zu inspirieren. Die Vision von Yadea ist es, weltweit führende Lösungen für Elektrofahrzeuge zu schaffen, indem innovative Technologien entwickelt werden, die internationale Standards für Sicherheit und Qualität erfüllen und übertreffen.

