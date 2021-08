Mein Dreh und Trink: Österreichs Kultmarke innovativ

Österreich wählt das neue Dreh und Trink

Ab sofort können sich Dreh und Trink Fans als Produktentwickler versuchen: Mein Dreh und Trink sucht die beste Neu-Kreation. Auf www.drehundtrink.com hat jeder die Möglichkeit seine individuelle Sorte zu kreieren und sich mit dieser dem Online-Voting zu stellen. Aus allen eingesendeten Kreationen wählt die Dreh und Trink Jury die 3 beliebtesten Sorten. Danach entscheidet die Community über die Gewinnersorte, die im kommenden Jahr in die Produktion geht. Zu gewinnen gibt es jede Menge Fanpakete und einen Jahresvorrat Dreh und Trink.

Mit wenigen Klicks zu „MEIN Dreh und Trink“

Auf www.drehundtrink.com die Wunschsorte mixen, Flaschenfarbe wählen und die neue Sorte mit einem kreativen Namen versehen. Aus allen Sortenkreationen wählt die Dreh und Trink Jury 3 Finalisten aus, die via Social Media publiziert werden. Dann stimmt die Online-Community über die Website ab, wer der Gewinner sein soll. Der Sieger wird in im niederösterreichischen Gutenstein produziert und 2022 im Regal stehen.

Timing Mein Dreh und Trink:

Ab sofort, bis inklusive 12. September kann eingereicht werden. Bekanntgabe der 3 Finalisten bis 19. September. Abstimmungsmöglichkeit für den Gewinner bis Ende September. Mitte Oktober steht fest, welche Sorte Mein Dreh und Trink sein wird!

Dreh und Trink die Kultmarke

Hinter der Marke steht ein Familienunternehmen in dem Menschen mit Freude, Herzblut und Begeisterung arbeiten. Im Unternehmen tut sich was. Nach dem Redesign der Etiketten und der Kreation des Dreh und Trink Eis wird das Team rund um Kurt Hofer nicht müde die Marke mit Innovationen lebendiger zu machen. Produziert wird in Gutenstein (NÖ), mit Quellwasser vom Schneeberg und echten Früchten. Kunden lieben Marken, die begeistern und jeder braucht die kleine Belohnung, den besonderen Moment zwischendurch und etwas Farbe in seinem Alltag- dafür gibt es Dreh und Trink. Die fruchtige Belohnung für besondere Momente spricht Kinder wie Erwachsene an.

„Dreh und Trink hat noch viel Potential das wir heben werden und dabei ist die Unterstützung und Begeisterung der Community ganz wichtig. Als österreichische Traditionsmarke mit regionaler Produktion setzen wir auf Werte, Natürlichkeit, Spiel, Spaß und Freude und Innovation – Mein Dreh und Trink ist nun eine Aktion die genau darauf abzielt.“, so Shanna-Carina Zajicek, Head of Marketing der Firma Klosterquell.“

Weitere Informationen unter drehundtrink.com

Rückfragen & Kontakt:

Shanna-Carina Zajicek

Head of Marketing Klosterquell

Tel.: 01 276 4510-0

E-Mail: shanna.zajicek @ klosterquell.com

www.drehundtrink.at