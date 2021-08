Erstmals in Gastein – das Yunion Yogafestival

Gesund und achtsam zusammenkommen von 30. August bis 5. September 2021

Gastein (OTS) - Die Yogaveranstaltungen im Gasteinertal werden in diesem Sommer um ein hochkarätig besetztes Yogafestival erweitert. Neben dem erfahrenen Inside-Yoga Begründer Youngho Kim sind Yogalehrende, wie Ranja Weis, Patrick Broome und Hie Kim dabei, wenn in Gastein die Yogamatten ausgerollt werden. Täglich werden acht verschiedene Yogaeinheiten und ein vielfältiges Rahmenprogramm rund um die Veranstaltung angeboten.

Erstmals gastiert das unter Yoginis und Yogis bekannte „Hie Kim & friends“ Festival im Gasteinertal. Mit dem neuen Namen „Yunion Yogafestival“ findet die Veranstaltung im Spätsommer, von 30. August bis 5. September mitten in den Gasteiner Bergen, im Kursaal und im Kongresszentrum Bad Hofgastein statt. Begründer des Festivals ist der Yogalehrer und Travelling Teacher Hie Kim, der gemeinsam mit zahlreichen Yogaexperten unterrichten wird. Täglich werden acht Yogaeinheiten abgehalten, unter welchen die Festivalteilnehmer frei wählen können. Abgerundet wird die einwöchige Veranstaltung mit einem vielseitigen Rahmenprogramm.



Yoga für Jedermann

Vom Neuling bis zum geübten Yogi findet beim Yunion Yogafestival jeder den passenden Stil und das entsprechende Angebot. Vom dynamischen Vinyasa Flow und sanften Yin Yoga Einheiten bis hin zu Meditationen ist für jeden etwas dabei. Die Unterkünfte können von den Festivalteilnehmern individuell gebucht werden. Einige der Beherbergungsbetriebe bieten während des Yunion Yogafestivals exklusive Preise an.



Hochkarätiges Line-Up

Neben dem Initiator Hie Kim kommen zahlreiche weitere Größen der Yogaszene im Zuge des Yunion Yogafestivals nach Gastein: der Begründer des Inside Yogas Youngho Kim, die Inside Flow Lehrenden Alexey Gaevskij, Carina Goncalves und Anna Herz, die Yin Yoga Experten Ranja Weis und Marion Schwarzat, Katrin Frank als Vinyasa Yogalehrerin und Patrick Broome vom gleichnamigen Yoga Studio in München.



Vielfältiges Rahmenprogramm

Zusätzlich zu den täglichen Yogaeinheiten wird es im Rahmen des Yunion Yogafestivals weitere Programmpunkte geben. Massagen von Dwayne Harris, Coachingworkshops mit Daniela Dihsmaier und Fotoshootings mit Alina Matis und Miga & Mike können bequem von den Festivalbesuchern dazugebucht werden - auch schon vorab online.



Sicherheit geht vor

Damit Festivalteilnehmer und Yogalehrende gesund bleiben, wird das Yunion Yogafestival unter strengen Sicherheits- und Hygienemaßnahmen stattfinden. Mit dem Kursaal und dem Kongresszentrum in Bad Hofgastein steht genügend Platz zur Verfügung, um den Mindestabstand einzuhalten. Außerdem werden Mattenplätze zugewiesen und die Räume ausreichend gelüftet und desinfiziert. Selbstverständlich wird auch Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt. Eine Anmeldung zum Festival ist unbedingt erforderlich und online über www.yunion.de und www.gastein.com möglich. Während des Yunion Yogafestivals wird darauf geachtet, dass die geltenden Covid-19 Maßnahmen (3-G Regel, Registrierungspflicht) eingehalten werden.



