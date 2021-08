ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz zum Ableben von Martin Blumenau

Wien (OTS) - „Der viel zu frühe Tod von Martin Blumenau am vergangenen Freitag macht mich sehr betroffen“, so ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz nach dem Ableben des FM4-Redakteurs und -Moderators, der am 30. Juli 2021 nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von 60 Jahren verstarb. „Die zahlreichen, zutiefst persönlichen Reaktionen von Kolleginnen und Kollegen, Musikerinnen und Musikern und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens sind ein berührendes Zeugnis dafür, wie wichtig Martin Blumenau nicht nur für FM4 und den ORF, sondern für die gesamte heimische Musikkultur und den popkulturellen Gesellschaftsdiskurs in Österreich war. Als streitbarer, immer aufrechter Mitarbeiter, Kollege, Förderer und Forderer war der große Radiomacher und Musikjournalist als einer der Gründer von FM4 maßgeblich am Erfolg des Senders und der ORF-Radios beteiligt – und prägte damit nachhaltig das Musikverständnis seiner Hörerinnen und Hörer. Mein tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie“, so der Generaldirektor abschließend.

