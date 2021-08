„Die Presse“-SCHAU: DIE Messe für anspruchsvollen Lifestyle

Wien (OTS) - Von 5. – 7. November 2021 veranstaltet „Die Presse“ erstmals „Die Presse“-SCHAU in der MARX Halle. Auf 5.000 m² erwarten die Messebesucher:innen fünf Erlebniswelten in den Lifestyle-Segmenten Design, Handwerk, Mobilität, Reise und Uhren & Schmuck.

Seit November 2013 veranstaltete „Die Presse“ die DESIGN Messe für Design und Lifestyle im Museum für Angewandte Kunst (MAK). Der Erfolg wuchs von Jahr zu Jahr, der Zuspruch von Ausstellern und Besucher:innen – jährlich etwa 13.500 – ebenso. Durch den Zukauf der beiden Messen ReiseSalon und Masterpiece Collection entsteht nun eine herausragende Messe im Bereich Lifestyle.

Herwig Langanger, Vorsitzender der „Presse“ Geschäftsführung, zeigt sich erfreut: „Mit dem Zukauf 2019 des Reisesalons und 2020 der Masterpiece Collection war die Entscheidung gefallen eine Lifestyle-Messe der Superlative zu veranstalten. „Die Presse“-SCHAU wird in fünf Top-Erlebniswelten die neusten Trends in einer großartigen Location präsentieren – das ist für uns ein absolutes Highlight in diesem Jahr.“

„Es ist an der Zeit nach vorne zu schauen und endlich wieder das Leben zu spüren. „Die Presse“-SCHAU wird im Herbst einen wesentlichen Akzent setzen, wir präsentieren unseren anspruchsvollen und qualitätsbewussten Leserinnen und Lesern die schönen Dinge des Lebens“, so Rainer Nowak, Chefredakteur, Herausgeber und Geschäftsführer der „Presse“.

Fünf Erlebniswelten auf 5.000 m² mit 200 Ausstellern

Die Besucher:innen erwarten auf über 5.000 m² in der MARX HALLE fünf Erlebniswelten und kulinarische Schmankerl. Aussteller aus den verschiedensten Branchen präsentieren ihre Trends, Innovationen und Designs, die das Leben schöner, angenehmer und einfacher machen.

Design

Mit Trends, Innovationen und Einzelstücken wird den Besucher:innen drei Tage lang eine exklusive Erlebniswelt mit nationalen und internationalen Ausstellern geboten.

Handwerk

Fein selektierte Unternehmen präsentieren ihr „Meisterstücke“ aus nationalen und internationalen Manufakturen – Designer & Kreative, die mit ihrer Arbeit Kultur und handwerkliche Perfektion hochhalten.

Mobil

Stilvolle Mobilität ist ein Lifestyle-Thema, das Menschen im wahrsten Sinne des Wortes bewegt – von besonderen Automobilen über Motorräder bis zu e-Bikes.

Reise

Von der „Presse“ 2019 übernommen wird der ReiseSalon mit Ausstellern aus aller Welt die Besucher:innen mit Tipps und Inspirationen für gehobene Ansprüche und den perfekten Traumurlaub begeistern.

Uhren & Schmuck

Auf der Messe für die feinsten Uhren der Welt präsentieren nahezu alle namhaften Uhrenhersteller ihre großen Innovationen und zeigen ihre faszinierenden mechanischen Meisterwerke in einem Ambiente mit Saloncharakter. Dazu gibt es eine exklusive Auswahl wertvoller und betörend schöner Schmuckstücke.

Daten & Kontakte zur Messe:

schau.diepresse.com

5.-7. November 2021

MARX Halle (Karl-Farkas-Gasse 19, 1030 Wien)

Aussteller Anfragen:

Andreas Rast

Geschäftsleitung Werbemarkt

+43 664 800 514 514

Andreas.Rast@diepresse.com

Rückfragen & Kontakt:

Presse - Rückfragehinweis:

Franziska Keck

Leitung Lesermarkt & Marketing

+43 1 514 14-184

franziska.keck @ diepresse.com