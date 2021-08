Rathausparteien starten unter #jugendimpft gemeinsamen Impfaufruf an Jugendliche

Neue Impfbusse der Stadt Wien machen auch bei Jugendorganisationen Halt

Wien (OTS) - Unter dem #jugendimpft wollen Wiener Gemeinderätinnen und Gemeinderäte parteiübergreifend gemeinsam mit Vizebürgermeister und Jugendstadtrat Christoph Wiederkehr insbesondere junge Menschen zum Impfen motivieren. Neben den diversen niederschwelligen Impfangeboten der Stadt Wien wie dem Impfboot, starten mit dieser Woche auch zwei neue Impfbusse, die u.a. bei Jugendorganisationen, Jugendvereinen sowie stark frequentierten Plätzen Halt machen werden.

Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr: „Junge Menschen mussten aufgrund der Corona-Pandemie in den letzten Monaten auf vieles verzichten. Das war nicht leicht und hat bei vielen auch Spuren hinterlassen. Doch leider ist die Pandemie noch nicht vorbei und der einzige Weg, um sie wirklich aufzuhalten, ist die Impfung! Daher mein direkter Appell insbesondere an Jugendliche: Nutzt die Impfangebote der Stadt Wien und lasst euch impfen! Mit den neuen Impfbussen, die auch bei Jugendorganisationen Halt machen werden, bringen wir Impfmöglichkeiten direkt an Orte, wo sich viele Jugendliche aufhalten. Nur mit einer hohen Durchimpfungsrate können wir uns und unsere Liebsten dauerhaft schützen!“

Die Impfbusse werden beginnend mit Mittwoch, 4.8.21, sieben Tage in der Woche unterwegs sein und von Montag bis Freitag zwischen 8 und 21 Uhr, Samstag und Sonntag von 9 bis 21 Uhr Impfungen anbieten.



Gemeinderätin Marina Hanke (SPÖ): „Ob Impfbox, Impfbus oder Impfboot - die Stadt Wien bietet zahlreiche Möglichkeiten, sich schnell und einfach impfen zu lassen. Wer hier mit dabei ist schützt nicht nur sich selbst, sondern auch jene, die sich nicht impfen lassen können. In Wien halten wir zusammen - und bekämpfen gemeinsam die Pandemie!“



Gemeinderätin Dolores Bakos (NEOS): „Auch bei jungen Menschen kann eine Corona-Erkrankung schwer verlaufen. Nach dem Schutz der älteren Generationen ist es nun an der Zeit, die Gesundheit der Kinder und Jugendlichen in den Vordergrund zu stellen. Eine hohe Durchimpfungsrate würde vieles wieder möglich machen: Einen unbeschwerten Schulalltag, spontan mit Freunden zusammenzukommen, seine Freizeit abwechslungsreich zu gestalten und ohne Sorge auch ältere Familienangehörige zu sehen.“

Gemeinderat Harald Zierfuß (ÖVP): „Die Pandemie hat gerade für junge Menschen enorme Einschränkungen mit sich gebracht. Jetzt sind zwei kleine Stiche der Preis zurück zur Normalität. Das muss es uns Jungen wert sein. Deswegen: Lasst euch bitte alle impfen!“

Gemeinderätin Julia Malle (Grüne): Es ist gut, wenn die Impfung von den Jugendlichen angenommen wird, denn die Delta-Variante betrifft vor allem ihre Generation. Jede einzelne Impfung ist ein Schritt in Richtung mehr Normalität und ein weiterer Baustein zur Bekämpfung der Pandemie. Die Freiheiten, die gerade junge Menschen jetzt so dringend brauchen, werden durch das Impfen möglich. Auch die Situation in den Schulen wird sich mit dem Impfen massiv entspannen."

Mehr Informationen zum Impfbus sowie dem Tourplan, der laufend ergänzt wird, finden Sie unter: coronavirus.wien.gv.at/impfen-ohne-anmeldung/

