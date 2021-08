SPÖ-Deutsch: In wenigen Wochen beginnt das neue Semester – Regierung hat noch immer keinen Plan für sicheren Schulstart

Schul-Lockdowns müssen mit allen Mitteln verhindert werden – SPÖ hat umfassendes Paket für Corona-sichere Schulen vorgelegt

Wien (OTS/SK) - Mit klaren Worten fordert SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch heute, Montag, einmal mehr ÖVP-Bildungsminister Faßmann auf, seinen Sommerschlaf zu beenden und endlich die Schulen für den Herbst vorzubereiten. „In wenigen Wochen beginnt das neue Semester. Doch noch immer hat die türkis-grüne Regierung keinen Plan vorgelegt, wie der Schulstart für alle reibungslos und vor allem sicher ablaufen kann“, so Deutsch, der sich auf jüngste Meldungen bezieht, denen zufolge noch immer beinahe alles unklar ist. „Die Untätigkeit des Bildungsministers ist nicht nur ärgerlich für Kinder und Jugendliche, Lehrende und Eltern, sondern auch verantwortungslos“, so Deutsch, der kritisiert, dass „die häppchenweise Informationspolitik der Regierung schon wieder für Verwirrung und Verunsicherung sorgt“. Die Regierung betreibe seit 1,5 Jahren „Management by Chaos“ und ist jetzt „schon wieder drauf und dran, den Sommer zu verschlafen“, so Deutsch, der festhält, dass „Schul-Lockdowns enorme Folgen haben und daher mit allen Mitteln verhindert werden müssen“. Um einen guten Schulstart zu ermöglichen, hat die SPÖ bereits vor längerem ein umfassendes Paket für sichere Schulen ausgearbeitet. ****

„Für sichere Schulen braucht es Engagement und Voraussicht“, so Deutsch, der festhält, dass die Immunisierung der impfbereiten 12-15-Jährigen „noch vor Beginn des neuen Semesters“ zentral für sichere Schulen ist. Außerdem brauche es verpflichtende und flächendeckende PCR-Gurgeltests für alle Schulstufen und den flächendeckenden Einbau von Luftfilteranlagen in den Klassenzimmern. Um Abstands- und Hygieneregeln besser einhalten zu können, sieht das SPÖ-Paket für sichere Schulen außerdem die Anmietung von zusätzlichen Räumlichkeiten vor. „Es ist fünf vor 12. Die Schulen müssen jetzt auf den Herbst vorbereitet werden. Herr Bildungsminister, wachen Sie endlich auf und machen Sie Nägel mit Köpfen!“, so Deutsch in Richtung Faßmann. (Schluss) ls/sc

