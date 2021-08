Toto: Fünffachjackpot – 30.000 Euro für nächsten Dreizehner

Jackpot auch weiterhin in der Torwette

Wien (OTS) - Zum fünften Mal hintereinander blieb am vergangenen Wochenende ein Dreizehner bei Toto aus, und somit geht es in der nächsten Runde um einen Fünffachjackpot mit rund 30.000 Euro. Verantwortlich dafür war Spiel 4 (das Unentschieden zwischen der Austria und WSG Tirol), denn beide Gewinner eines Zwölfers scheiterten an diesem Spiel.

Ein Steirer versuchte sein Toto Glück mit einem Quicktipp, und der Computer tippte bei Spiel 4 ebenso auf einen Auswärtssieg der Tiroler wie ein win2day-User, der auf das Systemspielprogramm „System Champion“ setzte. Beide erhalten für ihren Zwölfer jeweils rund 1.800 Euro.

In der Torwette gab es erneut keine fünf richtigen Ergebnisse, und so geht der Jackpot in eine weitere Runde. Die Gewinnsumme wird voraussichtlich die 50.000 Euro Marke überschreiten.

Annahmeschluss für die Runde 31A ist am Dienstag um 18.50 Uhr.

Quoten der Toto Runde 30B

5fach JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 25.212,08 – 30.000 Euro warten 2 Zwölfer zu je EUR 1.783,50 JP Elfer, im Topf bleiben EUR 792,69 38 Zehner zu je EUR 41,70 43 5er Bonus zu je EUR 15,30

Der richtige Tipp: X 1 2 X 2 / 2 2 2 2 X X 1 1 1 X 2 X 2

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 48.728,40 Torwette 2. Rang: 1 zu EUR 703,50 Torwette 3. Rang: 55 zu je EUR 15,90 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 149.851,86

Torwette-Resultate: 1:1 +:0 1:2 1:1 1:+

