Ab Mittwoch sind auch zwei Impfbusse in Wien unterwegs

Wien (OTS) - Ab kommenden Mittwoch werden auch zwei Impfbusse in Wien unterwegs sein. Die Busse, zur Verfügung gestellt von den Wiener Linien, werden an wechselnden, stark frequentierten Orten Station machen und Impfungen mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson für Personen über 18 Jahren und mit Biontech/Pfizer für Personen zwischen 12 und 18 Jahren anbieten. Eine Anmeldung ist wie bei den Impfboxen nicht notwendig – einzig ein Personalausweis und wenn vorhanden eine E-Card sind vorzuweisen, um rasch und unkompliziert eine Immunisierung gegen Covid-19 zu erhalten. Damit wird die Strategie der Stadt Wien, mit den Impfungen zu den Menschen zu kommen, konsequent weiterverfolgt. Die Impfbusse werden über den Sommer in den September hinein unterwegs sein.

Der Tourplan wird laufend ergänzt; neben stark frequentierten Plätzen sollen u.a. auch Jugendzentren angefahren werden, um vor allem bei jenen Gruppen, die noch eine niedrigere Impfquote aufweisen, den Grad der Immunisierung gegen Covid-19 zu erhöhen. Die Impfbusse werden beginnend mit Mittwoch sieben Tage in der Woche unterwegs sein und von Montag bis Freitag zwischen 8 und 21 Uhr, Samstag und Sonntag von 9 bis 21 Uhr Impfungen anbieten. Pro Stunde und Bus können 16 Personen geimpft werden – pro Tag sind das zwischen 400 und 450 Menschen.

Hier der Tourplan für die beiden Busse bis einschließlich Sonntag:

4.August: Bahnhof Hütteldorf – Busbahnhof bei der Haltestell der Linien 43B und 47B, 1140 Wien

Reumannplatz – auf Höhe Favoritenstraße 134 – 136, 1100 Wien

5. August: Märzpark – auf der Hütteldorferstraße, Höhe Hausnummer 7 – 17, 1150 Wien

U-Bahn Station Ottakring – Thaliastraße ggü. Nr. 138 – 140, 1160 Wien

6. August: Bahnhof Hütteldorf - Busbahnhof bei der Haltestell der Linien 43B und 47B, 1140 Wien

Reumannplatz - auf Höhe der Favoritenstraße 134 – 136, 1100 Wien

7. August: Oberlaa – Kurbadstraße, auf der Höhe der ehemaligen Bushaltestelle, 1100 Wien

Museumsquartier – Babenbergstraße ggü. Nr. 5, 1070 Wien

8. August: Oberlaa – Kurbadstraße, auf der Höhe der ehemaligen Bushaltestelle, 1100 Wien

Museumsquartier – Babenbergstraße ggü. Nr. 5, 1070 Wien

Der Tourplan der Busse wird ständig aktualisiert und ist unter coronavirus.wien.gv.at/impfen-ohne-anmeldung/ abrufbar

