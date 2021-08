Heimische Stars auf der Ö3-Bühne am Donauinselfest 2021

Wien (OTS) - Eine Bühne, fünf österreichische Top-Acts & unbegrenzte Festival-Vorfreude! Das ist die Ö3-Bühne am Donauinselfest 2021. Einen Tag lang wird die Ö3-Bühne zur Homebase aller heimischen Hits, die man aus dem Radio kennt und liebt. Denn das Line-Up auf der Ö3-Bühne am Donauinselfest am Sonntag, den 19. September kann sich sehen lassen: Seiler und Speer, Josh., Klangkarussell, Chris Steger & Lisa Pac werden für beste Festivalstimmung sorgen.

Österreichische Chartstürmer auf der Ö3-Bühne

Die Ö3-Bühne am Donauinselfest liefert am Sonntag, den 19. September ein rot-weiß-rotes Hitfeuerwerk! Den Auftakt macht die Sängerin, Songwriterin und Produzentin LISA PAC. Neben ihren Hits „Helium“ und „Cool“ hat die 28-Jährige auch ihren neuen Song „Boring“ im Gepäck – der Titel ist definitiv nicht Programm! Weiter geht es auf der Ö3-Bühne mit dem 17-jähringen Nachwuchstalent CHRIS STEGER, der u.a. mit seinem Hit „Zefix“ für Stimmung sorgt. Im Anschluss wird es laut:

Das Salzburger Elektro-Duo KLANGKARUSSELL wird mit „Sonnentanz“, „Shipwreck“ & Co. ordentlich aufdrehen. Publikumsliebling JOSH. sorgt mit seinen Ohrwürmern „Cordula Grün“, „Vielleicht“, „Wo bist du“ und „Expresso & Tschianti“ für Partystimmung bei den Besucherinnen und Besuchern. Und als krönender Abschluss rocken SEILER UND SPEER die Ö3-Bühne am Donauinselfest. Seit ihrem Durchbruch mit „Ham kummst“ sind sie eine Fixgröße der österreichischen Musiklandschaft und liefern einen Hitsong nach dem anderen ab – inklusive Mitsing-Garantie!

Das Ö3-Programm am 19.9. im Überblick (Uhrzeiten tba):

Lisa Pac

Chris Steger

Klangkarussell

Josh.

Seiler und Speer

Das Beste im Leben gibt’s... richtig: for free! Das gilt auch für die Ö3-Bühne am Donauinselfest: Der Eintritt ist frei, dabei sein unbezahlbar!

Durch das Ö3-Programm am Sonntag, den 19. September führen die Ö3-Moderatoren Elke Rock und Benny Hörtnagl – LIVE auf der Ö3-Bühne & in einer Ö3-Sondersendung.

