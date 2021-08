ElectroPhysiology Frontiers gibt die Ernennung von Avi Fischer, M.D. zum CEO bekannt

Mailand (ots/PRNewswire) - ElectroPhysiology Frontiers S.p.A. (EPF) gab bekannt, dass der Verwaltungsrat einstimmig Avi Fischer, M.D., zum CEO des Unternehmens und zum Mitglied des Verwaltungsrats ernannt hat.

EPF ist ein Medizintechnikunternehmen, das ein innovatives und einzigartiges "Einzelschuss"-Ablationskathetersystem für die Pulmonalvenenisolation entwickelt - das häufigste kathetergestützte Verfahren zur Behandlung von Vorhofflimmern (Afib). Millionen von Patienten auf der ganzen Welt leiden an Vorhofflimmern, der häufigsten Arrhythmie oder Herzrhythmusstörung, und jährlich werden Hunderttausende von Vorhofflimmern-Ablationen durchgeführt.

Dr. Fischer ist ein in Harvard ausgebildeter klinischer Wissenschaftler und eine sehr erfahrene Führungskraft in der Industrie. Zuletzt war er medizinischer Leiter und stellvertretender Bereichsleiter für medizinische Angelegenheiten im Geschäftsbereich Herzrhythmusmanagement (CRM) von Abbott Laboratories. Bevor er von der klinischen Medizin in die Industrie wechselte, war Dr. Fischer Mitglied des Lehrkörpers der Medizinischen Fakultät der Mount Sinai School of Medicine in New York City, wo er als Direktor für Herzschrittmacher- und Defibrillatortherapie am Medizinischen Zentrum Mount Sinai tätig war. Als neuer CEO von EPF wird Dr. Fischer das Unternehmen durch eine sehr wichtige Wachstumsphase führen, in der das Katheterablationssystem als potenzielle Behandlungsmethode für Vorhofflimmern in die klinische Anwendung kommt.

"In nur zwei Jahren seit der Gründung und früher als geplant hat EPF mehrere wichtige Meilensteine erreicht und eine äußerst vielversprechende Technologie für die Behandlung von Vorhofflimmern entwickelt. Der neue CEO, Dr. Avi Fischer, bringt alle Kompetenzen und Fachkenntnisse mit, die jetzt erforderlich sind, um das Unternehmen zur klinischen Einführung und Marktdurchdringung zu führen", sagte der Vorstandsvorsitzende Alessandro Piga.

"Ich freue mich sehr, die Rolle des CEO zu übernehmen und dem Verwaltungsrat der EPF beizutreten. Die EPF hat ein neuartiges "Einzelschuss"-Katheter- und Ablationssystem entwickelt, mit dem eine Reihe von Herausforderungen im Zusammenhang mit der Vorhofflimmerablation gelöst werden sollen. Ich glaube, dass EPF gut positioniert ist, um sein Wachstum zu beschleunigen und mit der Untersuchung des einzigartigen Katheterablationssystems in klinischen Studien zu beginnen", sagte Dr. Fischer.

ElectroPhysiology Frontiers S.p.A., ein Unternehmen mit Sitz in Italien, ist ein Medizintechnikunternehmen, das ein innovatives "Einzelschuss"-Katheterablationssystem entwickelt, um das Verfahren zur Isolierung der Lungenvenen für die Behandlung von Vorhofflimmern zu vereinfachen und zu verbessern.

