Mit den Neuheiten der SCHÖNER WOHNEN-Kollektion gut ausgestattet für den Herbst (FOTO)

Mit den Neuheiten der SCHÖNER WOHNEN-Kollektion gut ausgestattet für den Herbst

Hamburg (ots) - Der Herbstwind weht uns die tollsten Trends ins Haus. Ob elegant, gemütlich oder farbstark - mit der SCHÖNER WOHNEN-Kollektion kommt jeder gut durch die kalte Jahreszeit. Wir freuen uns auf ein wärmendes Feuer im Kamin und leuchtende Hagebutten auf dem Tisch, auf neue Farbtöne von der Wand bis zur Decke und auf gemütliche Textilien für Wohn- und Schlafzimmer. Unsere Newcomer setzen aufregende Akzente, machen das Kombinieren einfach und wecken die Lust auf einen anderen Look. Das sind die Trends und Themen für den Herbst 2021.

Trend 1a: New Elegance mit Kissen, Vorhängen und Bettwäsche

Im Herbst und Winter, wenn es draußen eher eintönig ist, darf drinnen ruhig mal richtig was passieren. Wie wäre es mit Wandfarben in tiefen Tönen, mit ausdrucksstarken Tapeten, mit flauschigen Teppichen und mit opulenten Kissenbergen? Gut, dass die Eleganz gerade ein Comeback feiert, die Muster der goldenen 1920er Jahre wiederaufleben lässt und Stilempfinden wie Wohnlichkeit zelebriert. Altbacken? Überhaupt nicht. Wenn man aus guten Traditionen das Beste herausfiltert, neu arrangiert und mit Zeitgeist mixt, wird die Vergangenheit zum Trend, der wohltuende Wohnlichkeit in Räume bringt.

Trend 1b: New Elegance mit Tapeten, Farben, Möbeln, Leuchten und Teppichen

Elegant ist auch immer ein wenig extravagant. Die Farbe Königsblau adelt den Sessel PEARL in feinem Samtbezug und Vliestapete AMBIENCE mit einer schimmernden Streifen-Optik. Beide sind mondän und modern und sorgen für etwas Glanz und Glamour. Tapete NUANCE in Kombination mit Longseat PEARL setzt Statements im Raum.

Trend 2: Der Herbst treibt die schönsten Blüten

Im Herbst macht die Natur eine kleine Pause. Aber man muss nicht bis zum nächsten Frühling warten, um sich über den Zauber schönster Blätter und Blüten zu freuen. Auf den Tapeten, Kissen und Bettwäsche-Sets der SCHÖNER WOHNEN-Kollektion wachsen florale Dessins ganzjährig. Das neue Bettwäsche-Set EMMA überrascht mit stilisierten Blättern im XXL-Format und lädt zu einem nächtlichen Ausflug in die Botanik ein. Auch die Öko-Textillinie mit Bettwäsche, Kissen, Fertigvorhängen und Decken zeigt neben grafischen Linien einen modernen Blätterwald. Mit der Decke PEARL aus Biobaumwolle oder WOOLY aus einem Woll-Mix wird sie wintertauglich. Die neue Zierkissenhülle FLORANCE hebt den grünen Trend auf eine elegante Ebene. Auch die Blätter der Vliestapete BOTANIC sind Dauerblüher. Und mit Bettwäsche und Vorhang CAMILLE wandert die schöne Iris aus der Blumenvase einfach ins Bett oder ans Fenster.

Trend 3: Scandic Cosiness

Hoch im Norden ist es lange dunkel und kalt. Vielleicht wohnen die Skandinavier deshalb so gerne gemütlich. Dezent und zurückhaltend mit natürlichen Materialen und Farben, mit lebendigen Texturen und zeitlosen Formen sind sie Vorbilder für eine warme Wohnwelt zum Wohlfühlen.

Thema 1: Unsere Polster- und Boxspringbetten - so geht schöner schlafen

Mit unseren Boxspringbetten liegen Sie immer richtig. Weil das Bettsystem aus Unterbox, Federkernmatratze und Topper erholsame Nächte garantiert. Guter Schlaf braucht nicht viel Volumen und leichte Linien schmeicheln den Augen. BRIO bringt mit seinem geschwungenen Betthaupt auf elegante Weise den Ohrensessel ins Schlafzimmer. Das Systembett VITA ist ein echtes Multitalent: Ob Boxspring- oder Polsterbett, Bettkasten oder motorische Verstellung, gestepptes oder schlichtes Betthaupt, Metall- oder Holzfüsse - es erfüllt jeden Wunsch. Die schmale Unterbox von BANDA steht auf hohen Beinen und macht das Boxspringbett zum optischen Leichtgewicht.

Thema 2: Der Boden, die Basis im Wohnraum für Wohnkomfort

Er ist die Grundlage, auf der wir stehen und zwar viele Jahre lang: der Boden unter unseren Füssen. Er bringt Wärme und Behaglichkeit in Schlaf- und Wohnräume, trotzt in Küche und Bad allen Wassern und muss auch noch zum Einrichtungsstil passen. Die Bodenbeläge der Kollektion können das. Kork ist von Natur aus warm und weich, Laminat die pflegeleichte Alternative zu Parkett, Designböden gibt es bei uns mit einem Korkkern und wasserfest und unser Feinsteinzeug ist richtig hart im Nehmen. Auf Eichenholz-Optiken, natürliche Strukturen, Dielenformaten und natürlichen Steindekoren stehen wir in diesem Herbst am liebsten.

Thema 3: Der Herbst kommt in Farbe

In diesem Herbst lohnt der Blick nach oben. Immer an der Wand lang war nämlich gestern. Farbe erobert eine neue Dimension: die Decke. Das sieht gut aus und hat eine erstaunliche Raumwirkung. Wer es wagt, nicht nur die Wand, sondern auch die Decke farbig zu streichen, wird ein Wunder erleben. Räume gewinnen an Gemütlichkeit und Ausdruck. Ob Farbkontraste oder Ton in Ton-Harmonien, das ist Geschmackssache. Damit Sie den richtigen Ton treffen, haben wir bei unseren TRENDFARBEN und DESIGNFARBEN schon einmal vorsortiert. Die Farbserien sind nicht nur in vielfältigen Tönen wunderbar zu kombinieren, sie sind auch tropf- und spitzgehemmt und lassen sich wunderbar an der Decke verarbeiten.

