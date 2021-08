„Herrschaftszeiten! – Johann-Philipps Schlossbesuche“ – am 3. August in ORF 2

Zu Gast bei Familie Bardeau auf Schloss Kornberg in der Steiermark

Wien (OTS) - Nach Schloss Tratzberg in Tirol und Burg Bernstein im Burgenland – jeweils bis zu eine halbe Million Zuseherinnen und Zuseher waren bei den ersten beiden Ausgaben mit dabei – geht es für Moderator Johann-Philipp Spiegelfeld am Dienstag, dem 3. August 2021, um 21.05 Uhr in ORF 2 weiter in die Steiermark. Diesmal ist er für „Herrschaftszeiten! – Johann-Philipps Schlossbesuche“ auf Schloss Kornberg im steirischen Vulkanland zu Gast, wo er zwei Tage bei Familie Bardeau auf Schloss Kornberg verbringt. Der 40-jährige studierte Historiker, der im eigentlichen Brotberuf AUA-Flugkapitän und in seiner Freizeit Malteser-Rettungssanitäter ist, erfährt zahlreiche Geschichten und Details über die alten Gemäuer und ehemaligen Besitzer des Anwesens – außerdem besucht der wissbegierige Moderator auch noch einige Menschen in der Umgebung des Schlosses, das unweit von Feldbach liegt und im Jahr 1284 erstmals urkundlich erwähnt wurde. Es hat mehr als 40 Zimmer auf 3.000 Quadratmetern und befindet sich seit 1871 im Besitz der Familie Bardeau, die ursprünglich aus Frankreich stammt.

„Herrschaftszeiten! – Johann-Philipps Schlossbesuche“ – die weiteren Ausgaben im Überblick:

10. August: Riegersburg in der Steiermark / Familie Liechtenstein 17. August: Schloss Greillenstein in Niederösterreich / Familie Kufstein & Schloss Grafenegg in Niederösterreich / Familie Metternich-Sándor

„Herrschaftszeiten“ ist eine Produktion des ORF hergestellt von Interspot Film. Für Buch und Regie zeichnet Martin S. Pusch verantwortlich.

