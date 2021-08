SJ-Stich: “Faßmann, wach auf! Her mit der Test-, und Impfgarantie an allen Schulstandorten!”

Sozialistische Jugend fordert bei Medienaktion vor dem Bildungsministerium Maßnahmen für einen sicheren Schulstart

Wien (OTS) - “In wenigen Wochen sind die Ferien vorbei, das Coronavirus begleitet uns weiterhin. Für uns ist klar: Es braucht für Österreichs Schüler*innen eine Test-, und Impfgarantie an allen Schulstandorten ”, sagt Paul Stich, Vorsitzender der Sozialistischen Jugend Österreich (SJ). Bei einer Medienaktion am Montag vor dem Bildungsministerium verdeutlichte die SJ diese Forderung. Mit einer überdimensionalen Spritze wurden Jugendliche in einem aufgebauten Klassenzimmer fiktiv gegen das Coronavirus geimpft.

Als Lösungsansatz für sichere Schulen fordert die SJ unter anderem eine Test-, und Impfgarantie an allen Schulstandorten. “Besonders in den letzten Wochen sehen wir, wie wichtig niederschwellige Test-, und Impfangebote für junge Menschen sind. Österreich Schulen müssen zu einem Bollwerk gegen Corona werden. Jede Schülerin und jeder Schüler muss die Möglichkeit bekommen, sich täglich in der Schule zu testen und wenn gewünscht auch direkt am Schulstandort impfen zu lassen. Gerade zum Auffrischen der Impfungen in einigen Monaten ist das alternativlos”, so Stich

Stich nimmt dabei besonders Bildungsminister Faßmann in die Pflicht. “Von Minister Faßmann gibt es zum Schulstart bisher nur leere Floskeln. Dabei ist klar: Jeder Tag ohne konkrete Vorbereitungen an den Schulen ist ein verlorener Tag. Es ist höchste Zeit den Bildungsminister aus den Sommerferien zu holen. ”

Für Stich sei nun die Zeit gekommen, Jugendliche und ihre Bedürfnisse endlich ernst zu nehmen. “Seit über einem Jahr werden die Bedürfnisse von jungen Menschen hinten angestellt. Es ist die Aufgabe der Bundesregierung sicherzustellen, dass Jugendliche in den kommenden Monaten keine Einschränkungen zu spüren bekommen - in der Schule wie auch in ihrer Freizeit! Eine Test-, und Impfgarantie an allen Schulstandorten wäre ein erster wichtiger Schritt dazu”, so Stich abschließend.

Fotos der Aktion sind unter folgendem Link zur freien Verfügung: https://flic.kr/s/aHsmWjNv7E





