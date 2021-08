Das Ö3-Feuerwehrfest am 4. August

Freihits für alle – einen Tag lang nur Musikwünsche für die freiwilligen Helferinnen und Helfer der Ö3-Gemeinde!

Wien (OTS) - Unwetter, Überflutungen, Hagel… Die letzten Monate waren bei den Freiwilligen Organisationen in Österreich voll mit Einsätzen. Egal ob bei der Bergrettung, beim Sport- oder Kulturverein, im Gesundheits- und Umweltbereich oder bei den Freiwilligen Feuerwehren und Rettungsorganisation: 3,5 Millionen Österreicherinnen und Österreicher sind in Freiwilligen Organisationen und packen immer dann an, wenn es gebraucht wird. Jetzt sagt die Ö3-Gemeinde DANKE – mit dem Ö3-Feuerwehrfest am Mittwoch, den 4. August von 6.00-18.00 Uhr im Hitradio Ö3. Gespielt werden den ganzen Tag lang Musikwünsche von ihnen und für sie.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen übernimmt Ehrenschutz

Dem Bundespräsidenten liegt das Ehrenamt sehr am Herzen. Darum bedankt er sich bei allen Helferinnen und Helfern und übernimmt den Ehrenschutz für das Ö3-Feuerwehrfest: „Das Ö3-Feuerwehrfest ist ein Fest für alle ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer in ganz Österreich. Und ich möchte mich für ihren unermüdlichen Einsatz sehr herzlich bedanken. Ich übernehme deshalb sehr gern den Ehrenschutz für das Ö3-Feuerwehrfest. Dieses Fest haben sie sich wirklich verdient.“

Freihits für alle!

Für das größte Fest Österreichs Lieblingshits wünschen:

- telefonisch unter 0800 600 600 (kostenlos aus ganz Österreich)

- online auf der Ö3-Homepage https://oe3.orf.at/

Moderiert wird das Ö3-Feuerwehrfest von Philipp Hansa & Sandra König (06.00-09.00 Uhr), Andi Knoll (09.00-12.00 Uhr), Sheyda Kharrazi (12.00-15.00 Uhr), Benny Hörtnagl (15.00-17.00 Uhr) und Tom Filzer (17.00-18.00 Uhr). Ein Fest für alle freiwilligen Helfer/innen in diesem Land – einen ganzen Tag lang im Hitradio Ö3.

Rückfragen & Kontakt:

Hitradio Ö3 Öffentlichkeitsarbeit

Claudia Zinkl

01 36069/19121

claudia.zinkl @ orf.at