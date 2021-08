Eldi Nazifi neuer Head of Sales bei news aktuell Schweiz (FOTO)

Zürich (ots) - Eldi Nazifi (33) ist seit 1. August Head of Sales bei news aktuell (Schweiz) AG. Der eidgenössisch diplomierte Verkaufsleiter übernimmt ab sofort die Verantwortung für den Vertrieb der dpa-Tochter in der Schweiz. Zuletzt leitete er den Out-of-Home-Sales beim Aussenwerbung-Spezialisten Livesystems AG. Er folgt auf Marco Hiestand (41), der das Unternehmen nach sechs Jahren verlassen hat, um sich den Wunsch der Selbstständigkeit zu erfüllen.

"Eldi Nazifi bringt grosses Know-How und viel Leidenschaft für Vertrieb mit ins Team von news aktuell Schweiz. Er kennt sich hervorragend in der Medien- und Kommunikationsbranche aus. Seine Expertise im Verkauf digitaler Produkte gepaart mit seiner Führungserfahrung sind die beste Voraussetzung, dass news aktuell weiter erfolgreich in der Schweiz wachsen wird.", sagt Eljub Ramic, Geschäftsführer news aktuell (Schweiz) AG. "Das Schweizer Vertriebsteam und ich freuen uns, gemeinsam mit Eldi unsere Topmarken ots und renteria weiter auszubauen, bestehende Kundensegmente zu festigen und neue zu erschliessen."

Eldi Nazifi absolvierte eine Ausbildung zum Kaufmann bei der GfK Switzerland und ist eidgenössisch diplomierter Verkaufsleiter. Vertriebserfahrung sammelte er unter anderem als Verkaufsberater Aussendienst bei APG/SGA AG, dem Vermarkter von digitalen und analogen Werbeflächen, sowie der Tochtergesellschaft APG/SGA Traffic. Bei der auf datengetriebenes Multichannel-Marketing spezialisierten Agentur AZ Direct AG verantwortete Eldi Nazifi als Head of Digital Advertising den Verkauf digitaler Kundenprodukte. Bevor er zu news aktuell stiess, leitete er bei Livesystems AG als Head of Sales Out of Home den Auf- und Ausbau der Verkaufsunit ÖV Werbung analog (OoH).

Über news aktuell (Schweiz) AG:

news aktuell (Schweiz) AG wurde im Jahr 2000 von der nationalen Nachrichtenagentur KEYSTONE-SDA als Joint-Venture mit der deutschen Presseagentur dpa gegründet und gehört mittlerweile vollständig zur dpa-Gruppe. news aktuell verschafft Unternehmen und Organisationen einen effektiven Zugang zu Medien und Öffentlichkeit. Über die smarten Tools ots und renteria gelangen PR-Inhalte an alle Medienformate wie klassische Printtitel, Online-Portale oder soziale Netzwerke. Das Verbreitungsnetzwerk ots stellt Reichweite und Relevanz für multimediale PR-Inhalte her. Die PR-Software renteria bietet Qualitätskontakte für die persönliche Ansprache von Medienschaffenden. Zusätzlich veröffentlicht news aktuell sämtliche PR-Inhalte seiner Kundschaft auf der Plattform www.presseportal.ch. Ein internationales Netzwerk für die Veröffentlichung von Unternehmensnachrichten rundet das Angebot ab. Somit werden weltweit alle relevanten Zielgruppen erreicht, von Redaktionen, über digitale Influencerinnen und Influencer bis hin zu fachspezifischen Blogs.

