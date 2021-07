Noch bis 5. September das NÖ Familienpass-Sommererlebnis nutzen

Wöchentlich familienfreundliche Vorteile und Specials aus Niederösterreichs vier Viertel

St. Pölten (OTS/NLK) - Seit Beginn der Sommerferien wird das NÖ Familienpass-Sommererlebnis angeboten. „Viele Familien verbringen ihren Urlaub in diesem Jahr zu Hause in Niederösterreich. Das warme Wetter lockt Jung und Alt nach draußen und ist ideal für Unternehmungen. Mit dem NÖ Familienpass-Sommererlebnis können Familien mit dem NÖ Familienpass jetzt zusätzliche Vergünstigungen bei Freizeitbetrieben, Handel und Gastronomie abholen“, erklärt Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Bootsfahrt, Erlebnisgarten oder Wildpark – für Inhaberinnen und Inhaber eines NÖ Familienpasses und für die im Pass eingetragene Kinder warten wöchentlich Ermäßigungen von bis zu 50 Prozent, kostenfreie Eintritte oder regionale Goodies, abwechselnd aus dem Wald-, Most-, Industrie- oder Weinviertel. Von 2. bis 8. August lädt das Sommererlebnis ins Industrieviertel. Das gesamte NÖ Familienpass-Sommererlebnis läuft noch bis 5. September. Die Sommer-Specials ausgewählter Betriebe sind eine Erweiterung zu den bestehenden Vorteilen von insgesamt rund 550 Partnerbetrieben.

Im schönen Niederösterreich und auch darüber hinaus gibt es vieles zu entdecken. Für alle, die gerne Ausflugsdestinationen erkunden, kulturelle Veranstaltungsangebote in erreichbarer Nähe besuchen und auch bei Gastronomie und Dienstleistungsbetrieben von attraktiven Vorteilen profitieren wollen, ist der NÖ Familienpass der ideale Begleiter.

„Als familienfreundliches Bundesland möchten wir Familien in all ihrer Pluralität unterstützen. Eines der Ziele ist es, ihnen eine leistbare, attraktive Freizeitgestaltung zu ermöglichen. Aktuell nutzen rund 200.000 Inhaberinnen und Inhaber die beliebte Vorteilskarte“, so Teschl-Hofmeister. Der NÖ Familienpass ist kostenlos und jederzeit online zu beantragen.

Details zum NÖ Familienpass-Sommererlebnis:

familienpass.at/sommererlebnis

Zur Beantragung des NÖ Familienpasses: familienpass.at/formular.

Weitere Informationen: NÖ Familienland GmbH, Alexandra Neureiter, Telefon 02742/9005-13490, alexandra.neureiter @ noel.gv.at

