Exzellente Produktqualität für Niederösterreichs Wirtshäuser

LR Danninger auf Visite bei der Fleischbank Höllerschmid

St. Pölten (OTS) - Niederösterreich bietet die besten Voraussetzungen für die Produktion vieler hochwertiger Grundprodukte, die als Basis für die heimische Gastronomie dienen. Qualität, Regionalität und Nachhaltigkeit werden hier großgeschrieben. Wie wichtig die Produzenten, insbesondere auch die regionalen Fleischhauer, für die NÖ Wirtshauskultur sind, weiß Tourismuslandesrat Jochen Danninger, der sich vor Ort ein Bild machte und kürzlich zu Besuch beim Familienunternehmen Höllerschmid in Walkersdorf war.

Die Fleischbank im Bezirk Krems-Land liefert Qualitätsfleisch aus Österreich und ist seit vielen Jahren wichtiger Partner der NÖ Wirtshauskultur. Hochwertig verarbeitete Naturprodukte zählen zum Handwerk von Manfred und Monika Höllerschmid, die den modernen Betrieb mit viel Engagement führen. „Vom Rohprodukt über die regionale Verarbeitung bis hin zur Präsentation auf dem Teller der Gäste ist es ein weiter Weg, der aber im besten Fall innerhalb der Region beschritten wird. Je besser Fleischer und Wirte zusammenarbeiten, desto mehr honorieren dies unsere Gäste, die eine regionale Produktion zu schätzen wissen“, betonte Danninger. Christoph Höllerschmid-Haslinger, Betriebsleiter, ergänzte: „Durch die Wirtshauskultur ist es gelungen, unser Netzwerk zu erweitern und somit auch neue Kunden zu gewinnen. Die kürzeren Wege führen für alle Beteiligten zu einer Win-Win-Situation.“

Das Gasthaus Jell in der Kremser Altstadt ist für seine qualitätsvollen Speisen bekannt. Juniorchef Laurent Amon, der die Klassiker der Wirtshausküche immer wieder neu interpretiert, hat erst heuer das Zepter im Traditionsgasthaus aus dem 16. Jahrhundert übernommen: „Gerade wir Wirte waren in den letzten Monaten in einer extrem herausfordernden Situation. Unser oberstes Ziel, Top-Produkte aus der Region auf die Teller der Gäste zu zaubern, ist nach wie vor gleichgeblieben.“

Nähere Informationen zur NÖ Wirtshauskultur finden Interessierte unter www.wirtshauskultur.at

