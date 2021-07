Ausgezeichnete Schulerfolge der GOURMET Lehrlinge im Corona-Ausnahmejahr

GOURMET prämiert seine erfolgreichen Nachwuchskräfte für beste Leistungen in der Schule und im Lehrbetrieb.

Wien (OTS) - Fast nur Einser und Zweier im Berufsschul-Zeugnis! Die 13 GOURMET Lehrlinge überraschen ihre Ausbilder*innen im schwierigen Corona-Jahr mit den besten Schulerfolgen seit langem. Beim Schulschluss-Event im sommerlichen Arkadenhof im Wiener Rathaus werden die ausgezeichneten Noten und der besondere Lerneinsatz vom Unternehmen prämiert. Die Lehrlinge absolvieren gerade ihre Ausbildung als Koch*Köchin, Restaurantfachkraft, Lebensmitteltechniker*in und Informationstechnolog*in in Betrieben von GOURMET in Wien, Niederösterreich und der Steiermark. Darunter auch die ersten drei Nachwuchskräfte, die ihre Koch-Lehre in Betriebsrestaurants abschließen werden.

Erfolgsrezept für Lehrausbildung: Fördern, fordern und begleiten

„Wir fördern, fordern und begleiten unsere jungen MitarbeiterInnen nicht nur am Arbeitsplatz, sondern auch bei ihrer schulischen Ausbildung. Die guten Lernerfolge, gerade jetzt in der Pandemie, sind beeindruckend und machen uns besonders stolz. Ich bin überzeugt davon, dass unsere Lehrlinge mit diesem Einsatz und Durchhaltevermögen bei uns im Unternehmen oder in der Branche ihren Weg als gesuchte Fachkräfte machen werden“, freut sich GOURMET Geschäftsführer Herbert Fuchs. Als zertifiziert familienfreundlichem Unternehmen sind GOURMET seine Lehrlinge und die Ausbildung von Nachwuchskräften direkt im Betrieb ein besonderes Anliegen.

Schulungen, Teamevents und Erfolgsprämien

GOURMET bietet für unterschiedliche Begabungen und Interessen fundierte Lehrausbildungen und interessante Jobmöglichkeiten nach der Lehre. Neben gut geschulten Ausbilder*innen gibt es spannende Workshops, Fachschulungen und Teamevents für Lehrlinge, Unterstützung bei der Lehre mit Matura, ein höheres Entgelt bei guten Leistungen sowie Erfolgsprämien für Schulerfolge. Auf Konzernebene wird zusätzlich die VIVATIS-Lehrlings Academy als Weiterbildung speziell für Lehrlinge angeboten.

Über das Unternehmen: GOURMET ist Marktführer in der Gemeinschaftsverpflegung in Österreich und kocht für Kindergärten, Schulen, Unternehmen und Senioreneinrichtungen, den Einzelhandel sowie bei Events und in Top-Gastronomiebetrieben. Als österreichisches Unternehmen mit mehr als 45 Jahren Erfahrung bietet GOURMET höchste Qualität, Sicherheit und Verlässlichkeit. GOURMET legt besonderen Wert auf hochwertige österreichische Zutaten, Regionalität und Saisonalität, BIO-Qualität und Nachhaltigkeit. GOURMET ist ein familienfreundlicher Arbeitgeber und setzt sich für das gute Miteinander der Generationen im Unternehmen ein. Mehr dazu auf www.gourmet.at. GOURMET ist ein Tochterunternehmen der VIVATIS Holding AG.

