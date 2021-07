Toto: Vierfachjackpot – 25.000 Euro für nächsten Dreizehner

Zwölfer-Jackpot viermal geknackt

Wien (OTS) - Auch die Toto Runde 30A endete ohne Dreizehner, und damit geht es in der nächsten Runde am Wochenende um einen Vierfachjackpot mit rund 25.000 Euro.

Beim Zwölfer war ein einfacher Jackpot zu knacken, und das ist vier Spielteilnehmern gelungen. Ein Wiener, ein Steirer und ein Kärntner waren jeweils per Systemschein erfolgreich, ein Vorarlberger mit einem Quicktipp. Alle vier erhalten jeweils rund 1.400 Euro.

In der Torwette gab es erneut keine fünf richtigen Ergebnisse, und so geht der Jackpot in eine weitere Runde. Die Gewinnsumme nähert sich allmählich der 50.000 Euro Marke.

Annahmeschluss für die Runde 30B ist am Samstag um 16.50 Uhr.

Quoten der Toto Runde 30A

4fach JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 18.606,32 – 25.000 Euro warten 4 Zwölfer zu je EUR 1.396,40 66 Elfer zu je EUR 9,20 464 Zehner zu je EUR 2,60 380 5er Bonus zu je EUR 1,30

Der richtige Tipp: 1 1 2 X 2 / 1 X 1 2 2 2 1 2 X 1 1 2 2

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 46.969,44 Torwette 2. Rang: 14 zu je EUR 43,00 Torwette 3. Rang: 174 zu je EUR 4,30 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 149.675,97

Torwette-Resultate: 2:0 2:1 0:1 1:1 1:2

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



https://www.lotterien.at

https://www.win2day.at