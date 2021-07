NEOS zum Equal-Pension-Day: Aktuelles System ist nicht mehr zeitgemäß

Brandstötter: „Frauen haben längere Kindererziehungszeiten, eine höhere Teilzeitquote und ein niedrigeres Pensionsantrittsalter. Das muss sich schleunigst ändern.“

Wien (OTS) - Anlässlich des diesjährigen „Equal-Pension-Day“ fordert NEOS-Frauensprecherin Henrike Brandstötter endlich konkrete Schritte hin zu einem fairen Pensionssystem: „Frauen haben nach wie vor längere Kindererziehungszeiten, eine höhere Teilzeitquote und eine niedrigeres Pensionsantrittsalter. Das muss sich schleunigst ändern. Zuallererst müssen Frauen wissen, woran sie sind, wo sie bezüglich ihrer Pension stehen und was ihre Entscheidungen bedeuten. Daher fordern wir ein transparentes Pensionskonto, in dem sämtliche Pensionsansprüche der ersten, zweiten und dritten Altersvorsorgesäule in einem Onlineportal dargestellt werden. Nur so können Frauen angemessen reagieren und ihre Vorsorge langfristig besser planen.“

Bewusstseinsbildung sei jedoch nur ein erster Schritt, erläutert Brandstötter: „Es braucht natürlich noch viel mehr. Weitere wichtige Hebel wären die Erhöhung des Pensionsantrittsalters von Frauen, mehr Unterstützung in der Kinderbetreuung und Pflege von Angehörigen sowie eine generelle Steigerung der Arbeitsmarktpartizipation.“

Deshalb fordern NEOS schon lange ein automatisches Pensionssplitting, einen Rechtsanspruch auf einen Kinderbetreuungsplatz ab dem ersten Lebensjahr und mehr Anreize für Väter, in Karenz zu gehen und sich an der Kindererziehung zu beteiligen. „Nur so können wir verhindern, dass Frauen weiterhin in die Teilzeitfalle tappen,“ erklärt Brandstötter. Auch die höhere Arbeitslosigkeit vor dem Pensionsantritt habe massiven Einfluss auf die Pension, so Brandstötter: „Jedes zusätzliche Jahr, dass Frauen ab 60 arbeiten, bringt laut Pensionskontorechner mindestens eine um sieben Prozent höhere Pension.“

Die Lösungen liegen auf dem Tisch. „Ein ständiges unter den Teppich kehren und Wegschauen auf Kosten der Frauen darf keine Option mehr sein“, ist Brandstötter überzeugt.

