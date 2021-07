5. Bezirk: Musikgeschichte-Vortrag im „read!!ing room“

Wien (OTS/RK) - Der Verein „read!!ing room“ (5., Anzengrubergasse 19/1) richtet am Freitag, 20. August, einen aufschlussreichen Vortragsabend aus. Um 19.00 Uhr startet die Veranstaltung mit dem Titel „Tonfolgen. Musikgeschichte des 4. und 5. Bezirks“. Der Sachkundige Neil Y. Tresher spricht an dem Abend über das Leben und Schaffen von einst auf der Wieden und in Margareten tätigen Komponistinnen, Komponisten, Musikerinnen und Musikern. Die Zuhörerschaft muss Corona-Vorsichtsmaßnahmen einhalten und es sind verbindliche Anmeldungen notwendig: Telefon 0699/19 66 22 42, E-Mail schreibtisch@readingroom.at.

Das Publikum soll „Kulturbeiträge“ (Vorschlag: pro Person fünf Euro) entrichten. Tresher erzählt vielerlei Wissenswertes über Christoph Willibald Gluck, Jean Sibelius, Albert Lortzing und andere Persönlichkeiten, die vormals im 4. und 5. Bezirk lebten und die Nähe zum Wiener Opernhaus und zur Wienzeile schätzten. Mit „quizorientierten“ Elementen lockert der Referent den Vortrag auf. Im Internet sind umfassende Informationen über den Verein „read!!ing room“ zu finden: http://readingroom.at.

