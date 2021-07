SPÖ-Holzleitner zum Equal Pension Day 2021: Wir brauchen ein Paket für sichere Pensionen

Durch die Corona-Krise sind Belastungen für Frauen noch gestiegen – „Alles tun, damit Frauen von ihrer Pension leben können!“

Wien (OTS/SK) - Frauen bekommen in Österreich im Schnitt etwa halb so viel Pension wie Männer. Das muss sich endlich ändern. Der bundesweite Equal Pension Day – jener Tag, an dem Männer bereits so viel Pension erhalten haben wie Frauen bis Jahresende – findet dieses Jahr am 1. August statt. Der Pensionsunterschied zwischen Frauen und Männern beträgt in Österreich 41,6 Prozent. „Durch die Corona-Krise sind die Belastungen für Frauen noch zusätzlich gestiegen. Noch dazu hat die türkis-grüne Regierung im vergangenen Jahr Kürzungen für angehende Pensionist*innen beschlossen. Das ist ein Skandal. Wir müssen jetzt alles dafür tun, damit Frauen von ihrem Einkommen und ihrer Pension leben können!“, sagt SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner angesichts des Equal Pension Day 2021. ****

Holzleitner fordert in ganz Österreich ein Paket für sichere Pensionen: „Wir müssen die Kluft der Einkommen zwischen Frauen und Männern durch gezielte Maßnahmen verringern. Das betrifft zunächst die bessere Anrechnung von Kinderbetreuungszeiten. Statt 110 Euro sollen künftig 160 Euro pro Monat angerechnet werden. Für Frauen, die schon jetzt in Pension sind und Kindererziehungszeiten aufweisen, soll diese Extra-Pension von 50 Euro pro Monat pauschal auf die normale Pension aufgeschlagen werden.“ Weiters muss der Zugang zur Schwerarbeitspension ab 60 Jahren für Pflegekräfte eingeführt werden. „Es ist höchste Zeit, diesen wichtigen Einsatz für unsere Gemeinschaft endlich anzuerkennen und Pflegekräfte zu entlasten“, so Holzleitner.

Die Abgeordnete bekräftigt zudem die Forderung nach Beibehaltung der abschlagsfreien Pensionen nach 45 Arbeitsjahren: „Es ist unfair und ungerecht, dass bei Durchschnittspensionen (Median) von 1.863 Euro pro Monat (bzw. 957 Euro bei Frauen) Menschen, die 45 Arbeitsjahre haben, mit Abschlägen von bis zu 5.000 Euro pro Jahr bestraft werden. Das trifft jene, die maßgeblich zum Wohlstand unseres Landes beigetragen haben, die unser Land am Laufen gehalten haben und die diese Krise meistern, besonders hart.“ Weitere Maßnahmen zur Erhöhung der Frauenpensionen sind die Anpassung des Frühstarterbonus und die Rücknahme der Pensionskürzung für angehende Pensionist*nnen. „Nur durch die Umsetzung dieses Maßnahmenpakets können wir für sichere und gerechtere Pensionen für Frauen sorgen“, appelliert SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner anlässlich des österreichweiten Equal Pension Day. (Schluss) sc

