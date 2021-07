SPÖ-Kucher: Corona-Chaos der Regierung nimmt kein Ende

Grüner Pass Panne – Impfstoff verdirbt im Lager

Wien (OTS/SK) - „Bundeskanzler Kurz wollte sich mit seiner Privatisierung der Pandemie vor allem aus der Affäre ziehen, wenn es erneut zu Pannen, Pleiten und Peinlichkeiten im Corona-Chaos kommt. Und verlässlich wie das Uhrwerk kracht es schon wieder an allen Ecken und Enden. Tausende Getestete, Geimpfte und Genesene standen gestern genau zur Abendessenszeit mit ihrer Grüner-Pass-App da, die ihnen die Ungültigkeit ihres Zertifikats anzeigte. Gleichzeitig liegen eine Million AstraZeneca-Impfdosen kurz vorm Ablaufdatum im Lager. Erst jetzt, kurz bevor der Impfstoff verdirbt, macht man sich in der Regierung Gedanken, was man denn damit machen könnte. Man hätte schon viel früher ein breites Impfangebot auffahren müssen“, kritisiert SPÖ-Gesundheitssprecher Philip Kucher die neuesten Pannen im Corona-Chaos der Bundesregierung. ****

„Kurz spricht davon, dass die Pandemie jetzt Privatsache ist, um sich selbst aus der Affäre zu ziehen. Im Frühling gab es noch großspurige Impfversprechen, jetzt haben wir gerade so die 50 Prozent Impf-Marke geknackt. Kurz hat alle Versprechen, die er für den Sommer gegeben hat, gebrochen. Ich erwarte mir von der Bundesregierung mehr, als leere Appelle an die Jugendlichen, sich doch impfen zu lassen. Vor jeder Dorfdisco müsste eine Impfstelle stehen, wenn Kurz und Mückstein ihre Aufgabe ernstnehmen würde. Das sollte die Bundesregierung bringen, nicht Dampfplauderei auf der Rax“, fordert Kucher endlich eine entschlossene Impf-Kampagne von der Regierung. (Schluss) sd/ls

