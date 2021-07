Frameout Freiluftkino im MuseumsQuartier Wien im August

Stilmix und Kinoliebe. Langweilig wird es nie.

Wien (OTS) - "Fast alle internationalen Filmfestivals wurden heuer verschoben, die Kinos zu- und aufgesperrt. Viele Filmemacher warteten auf einen Kinostart oder auf die Einladung zu einem internationalen Festival", berichtet Martina Theininger, Frameout Leiterin.

So gestaltete sich aufgrund der Corona Krise auch die Programmauswahl für das Frameout Freiluftkino 2021 nicht einfach. Bei Frameout gibt es keine goldenen Palmen, Löwen oder Statuetten. "Unser roter Teppich ist die Kinoliebe und unser Hauptpreis ein begeistertes Publikum", so Martina Theininger.

Wie jedes Jahr gibt es beim Filmprogramm im MuseumsQuartier Wien vieles zu entdecken.

"Truth or Consequences" (USA 2020) von Hannah Jayanti porträtiert die gleichnamige Western Kleinstadt. Vor einigen Wochen hat Richard Branson kaum 50 km davon entfernt, seinen Ausflug ins All unternommen. So wird das Portrait zu einer fast spirituellen Betrachtung. Was bleibt, wenn die Menschen die Erde für immer verlassen oder verlassen müssen?

Gemeinsam mit dem Calle Libre Festival wird am 06.08. gleich mehr als Kino geboten: eine interaktive Performance, Animationen vom Graffiti Künstler Rossel Chaslie, der auch als Gast in Wien ist, bis hin zum Hip-Hop Filmklassiker "Style Wars" (USA 1983) von Tony Silver & Henry Chalfants.

Am 13.08. ist die Survival-Pop Band Mickey live zu sehen. Danach wird der Film "Always Amber" (SW 2020) von Lia Hietala & Hannah Reinikainen gezeigt. Im Fokus steht, nomen est omen, die mitreißend lebensbejahende 17jährige Amber. Sie ist Teil einer jungen queeren Generation, die neue individuelle Freiheiten und Möglichkeiten fordert. Noch weitere vier Filme mit fabulösen queeren Protagonisten und Protagonistinnen stehen heuer am Frameout Programm.

Mit Youki, dem internationalen Medienfestival für junge Talente, kommt auch der filmische Nachwuchs nicht zu kurz. Ein weiterer Abend widmet sich den jungen Regisseurinnen Sophie Gmeiner und Franziska Pflaum, die gerade ihren ersten Kinospielfilm in Österreich dreht.

Am 21.08. präsentiert Frameout in Kooperation mit dem Q21, der kreative Schaffensraum im MQ Wien, einen Filmabend zur allerorts sichtbaren Klimakrise und deren Dringlichkeit. Drei Filme vom Künstler und Aktivisten Oliver Ressler werden gezeigt. Ressler kuratiert derzeit auch die Ausstellung „Overground Resistance“, die im frei_raum Q21 exhibition space vom 25.08. bis zum 21.11.2021 im MuseumsQuartier Wien zu besuchen sein wird.

"Unser Programm ist heuer besonders vielfältig", sagt Frameout Leiterin Martina Theininger, "es ist gleichzeitig überlegt und steht im starken Bezug zur Gegenwart. Ganz besonders wichtig ist dabei:

langweilig wird es nie."

Im Außen-Sitzplatzbereich gelten die 3G Maßnahmen. Im Innenbereich bei Schlechtwetter gelten die 3G Maßnahmen, Contact Tracing und Mund-Nasenschutz.

Der Eintritt bei Frameout ist frei.