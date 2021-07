ORF III am Wochenende: TV-Premiere von Johann Strauss’ „Eine Nacht in Venedig“ aus der Sommerarena Baden 2021

Außerdem: „zeit.geschichte“-Abend zur österreichischen Schifffahrtgeschichte mit neuer ORF-III-Doku, „Berggespräche“, „Die doppelte Frau“ und Gottesdienst

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information präsentiert am Sonntag, dem 1. August 2021, im Hauptabend Johann Strauss’ Operette „Eine Nacht in Venedig“ aus der Sommerarena Baden. Die Klassikplattform myfidelio präsentiert den Abend ebenfalls live um 20.15 Uhr sowie im Anschluss als Video-on-Demand zum Nachsehen auf www.myfidelio.at. Bereits am Samstag, dem 31. Juli, wirft ORF III im Rahmen eines vierteiligen „zeit.geschichte“-Abends einen Blick auf die rot-weiß-rote Schifffahrtgeschichte. Den Auftakt macht die ORF-III-Neuproduktion „Österreicher auf der Suche nach dem American Dream“.

Samstag, 31. Juli

Am Nachmittag um 16.00 Uhr trifft Andreas Jäger den Schauspieler und Kabarettisten Fritz Egger in Bischofshofen im Salzburgerland zum „Berggespräch“. Die Wanderung startet mit einem Blick vom „Zitterbalken“ der Paul-Außerleitner-Skisprungschanze. Unterwegs zeigt Egger, wie er von einem österreichischen Dialekt mühelos in den nächsten wechselt, und erklärt, warum man nur im nüchternen Zustand glaubwürdig einen Betrunkenen spielen kann.

Im Vorabend steht die finale Folge des Doku-Fiction-Dreiteilers „Die doppelte Frau“ (20.00 Uhr) auf dem Programm – aufbereitet als spannender Ermittlungsfall.

Im Hauptabend startet der vierteilige „zeit.geschichte“-Abend im Zeichen der rot-weiß-roten Schifffahrtgeschichte mit der ORF-III-Neuproduktion „Österreicher auf der Suche nach dem American Dream“ (20.15 Uhr) von Rudolf Klingohr und Tanja Rogaunig. Alleine im Jahr 1913 verließen mehr als 40.000 Österreicherinnen und Österreicher mit den Schiffen der „Austro Americana“ ihre Heimat in Richtung Neue Welt. Der Film zeichnet die Geschichte der heute vergessenen österreichischen Reederei und ihrer Passagiere nach. Für etwas mehr als die Hälfte von ihnen wurden die USA zur neuen Heimat, die anderen kehrten oft nach nur wenigen Jahren nach Hause zurück – manche hatten Glück und gingen in ihren Heimatorten als vermögende und von allen beneidete „Amerikaner“ in die Annalen ein. Danach zeigt ORF III die ersten beiden Teile der ebenfalls von Rudolf Klingohr und Tanja Rogaunig gestalteten Doku-Trilogie „Volle Kraft voraus“, die sich auf die Spuren der k. u. k. Kriegsmarine begibt: „Auf allen Meeren in der Kaiserzeit“ (21.05 Uhr) und „Die k. u. k. Kriegsmarine“ (21.55 Uhr). Der Abend schließt mit der Doku „Tragödie in der Adria – Der Untergang der ‚Linz‘“ (22.45 Uhr) über das größte Unglück der österreichischen Schifffahrtgeschichte.

Sonntag, 1. August

Am Sonntagmorgen um 10.00 Uhr startet „ORF III LIVE“ mit der Übertragung des katholischen Gottesdienstes aus der Dompfarre Eisenstadt in den Programmtag.

Im Hauptabend präsentiert „Erlebnis Bühne mit Barbara Rett“ Johann Strauss’ musikalisches Meisterwerk „Eine Nacht in Venedig“ (20.15 Uhr) aus der Sommerarena Baden. Michael Zehetner dirigiert das Orchester der Bühne Baden, für die Inszenierung zeichnet Thomas Smolej verantwortlich. Die Operette in drei Akten ist eines von Strauss‘ meistgespielten Werken – ein heiteres Katz-und-Maus-Spiel um den vom Luxus verwöhnten Herzog von Urbino, verkörpert von Iurie Ciobanu. Der Herzog ist ein bekannter Frauenheld. Sein Leibbarbier Caramello (Clemens Kerschbaumer) wiederum ist mit dem armen Fischermädchen Annina (Ivana Zdravkova) liiert, das versteht, des Herzogs Pläne zu durchkreuzen. Intrigen innerhalb der Senatorenschaft, List und Witz der Frauen und der berühmte Karneval in Venedig sind die Ingredienzen dieses Publikumshits.

